Гeнрих VI Ланкaстер (06.12.1421, Виндзор ‒ 21.05.1471, Тауэр) На чтение: 1 минута

Гéнрих VI Ланкáстер (06.12.1421, Виндзор — 21.05.1471, Тауэр) — король Англии и Франции из династии Ланкастеров. Единственный сын короля Англии Генриха V и французской принцессы Екатерины Валуа. По миру в Труа (1420) отец Генриха был провозглашен наследником и регентом Франции. 31 августа 1422 Генрих V неожиданно скончался от дизентерии, а 21 октября Карл VI умер от малярии. Младенец Г. VI оказался королем Англии и Франции. Умирающий Генрих V назначил регентами двух своих братьев: Джон Бедфорд был провозглашен протектором Франции, а Хэмфри Ланкастер­ский должен был управлять Англией вместе с Королевским советом. В 1429 Г. VI по настоянию кардинала Генриха Бофора был торжественно коронован в Вестминстере, а в 1431 — в Париже. Коронация Г. VI в соборе Нотр-Дам и поездка по Нормандии были частью кампании по популяризации образа Г. VI как легитимного короля Франции, особенно важной на фоне военного успеха Жанны д’Арк и коронации Карла VII в Реймсе. Для поддержания мира во Франции в 1445 Г. VI женился на Маргарите, дочери герцога Анжуйского. Г. VI обещал передать тестю графства Мэн и Анжу. Вызвавший бурю недовольства в Англии договор о браке не помог англичанам сохранить Нормандию и Аквитанию. К 1453 из континентальных владений у английской короны остался лишь порт Кале.

Г. VI был чрезвычайно набожным, слабым, хорошо образованным, но наивным и достаточно трусливым человеком; не любил войну. В 1453 он впервые испытал приступ помешательства, унаследованного от его деда Карла VI. На время болезни короля протектором Англии был назначен Ричард, герцог Йоркский. К Рождеству 1454 Г. VI оправился от болезни и по просьбе своей жены удалил герцога из Королевского совета. Частный конфликт между королем и его могущественным подданным вылился в гражданскую войну, названную Войнами Роз (см. Алой и Белой Розы войны). Первоначально Ричард Йорк не выдвигал претензий на престол, но уже в 1456 заявил о своих законных правах на английскую корону. В 1459 Г. VI попал в плен к йоркистам. После этого Ричарду удалось провести через парламент решение о признании его наследником Г. VI, в обход сына короля Эдуарда (род. в 1453). Но уже в декабре 1460 войско герцога Йорка было разбито армией королевы Маргариты. Война закончилась в марте 1461 после поражения ланкастерцев в битве при Таутоне от Эдуарда Йорка. После коронации нового короля Эдуарда IV Г. VI и его жена скрывались в Шотландии. В 1465 Г. VI был в очередной раз пленен и препровожден в Тауэр. В 1470 Ричард Невилл, граф Уорик, и брат Эдуарда IV, герцог Кларенс в заговоре с Маргаритой Анжуйской и королем Франции освободили Г. VI. Но уже через 8 месяцев Эдуард отвоевал свою корону. На следующий день после битвы при Тьюксбери (20 марта 1471), в которой погиб единственный сын Г. VI, низложенный корольбыл в очередной раз отправлен в Тауэр и там убит. Благочестивая жизнь и трагическая гибель Г. VI способствовали его почитанию как святого. Народная традиция приписывала покойному королю многочисленные чудеса. Генрих VII Тюдор начал дело об официальной канонизации Г. VI, но разрыв Генриха VIII с Римом не дал довести его до конца.

Лит.: Curry A. The «Coronation Expedition» and Henry VI’s Court in France, 1430—1432 // The Lancastrian Court: Proceedings of the 2001 Harlaxton Symposium / Ed. J. Straford. Donington, 2003. P. 29—52; Griffiths R. A. The Reign of King Henry VI: The Exercise of Royal Autho­rity, 1422—1461. Berkeley, 1981; Hicks M. A. The Wars of the Roses. Yale, 2002; Leigh A. C. Royalty, Virtue, and Adversity. The Cult of King Henry VI // Albion. 2003. Vol. 35 (2). P. 187—209; ­McKenna J. W. Henry VI of England and the Dual Monarchy: Aspects of Royal Political Propaganda, 1422—1432 // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. 1964. Vol. 27. P. 146—162; Watts J. Henry VI and the Politics of Kingship. Cambridge, 1996; Wolffe, B. Henry VI. London, 1981. Е. В. Калмыкова.