Генрих V (1081 ‒ 23.05.1125, Утрехт)

Ге́нрих V (1081 — 23.05.1125, Утрехт) — император Священной Римской империи, последний представитель Салической династии, сын Генриха IV и Берты Савойской. С 1098 являлся соправителем отца, с 1106 — королем Германии, а с 1111 — императором Священной Римской империи. Его приход к власти был связан с конфликтом с отцом, которого Г. V вынудил отречься от престола. Во время правления Г. продолжалась борьба за инвеституру. В 1111 захваченный Г. V в плен папа Пасхалий II был вынужден подтвердить права Г. V на инвеституру и короновать его в качестве императора. После отъезда Г. V из Италии папа объявил эти договоренности недей­ствительными и отлучил Г. V от церкви. Г. V стремился урегулировать конфликты внутри империи. Он подавил выступления графа Вигберта в 1113—1114 на востоке, но потерпел поражение в битве против саксон­ской знати при Вельфесхольце (1115). В 1118 Г. V был повторно отлучен от церкви, что послужило причиной его похода в Италию и смещения Пасхалия II. Вернувшись в Германию, император урегулировал отношения с представителями знати. В 1122 был заключен так называемый Вормсский конкордат , по которому духовные лица должны были избираться в присут­ствии Г. V или его представителей и вступать во владение церковными ленами только после получения от императора символов власти. Г. V скончался бездетным и признал своим наследником племянника Фридриха Швабского, но престол перешел к Лотарю III. Лит.: Brauch D. Heinrich V. und sein Vater in den Jahren 1098—1103 // Heinrich V. in seiner Zeit. Herrschen in einem europäischen Reich des Hochmittelalters. Wien, 2013. S. 69—80; Weinfurter S. Reformidee und Königtum im spätsalischen Reich. Überlegungen zu einer Neubewertung Kaiser Heinrichs V // Reformidee und Reformpolitik im spätsalisch-frühstaufischen Reich. Mainz, 1992. S. 1—45. Д. И. Вебер.