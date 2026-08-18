Гeнрих Лев (нем. Heinrich der Lowe) (1129‒1130)

Гéнрих Лев (нем. Heinrich der Löwe) (1129—1130) — представитель династии Вельфов. Согласно «Хронике» Герхарда Штетербургского, родился в семье Генриха Гордого, герцога Саксонского и Баварского (см. Генрих II), и Гертруды, дочери императора Лотаря III. В 1147 Г. Л. участвовал в неудачном походе против вендов (см. Вендская держава), однако, благодаря вступлению в брак с Клеменцией, дочерью соратника по походу Конрада фон Церингене, расширил свои владения, получив Баденвайлер с 500 наделами и 100 министериалами. Позднее Г. Л. уступил эти земли своему двоюродному брату Фридриху I Барбароссе в обмен на области, граничившие с владениями Г. Л. в Саксонии. Сыграл важную роль во время выборов Фридриха Барбароссы королем Германии в 1152, затем поддерживал императора в конфликтах с итальянскими городами и папами. Согласно привилегии Барбароссы от 17 сентября 1156 (так называемая Privilegium minus) Г. Л. получил герцогство Баварское, что разрешило спор за него с Генрихом II Язомирготом. В результате походов против славянских племен после 1160 Г. Л. значительно расширил свои владения севернее Эльбы. Главной резиденцией Г. Л. стал Брауншвейг. В 1168 Г. женился на Матильде, дочери английского короля Генриха II и Алиеноры Аквитанской.

В Саксонии Г. Л. столкнулся с коалицией местной светской и церковной знати, стремившейся к усилению своих собственных владений. Длительное противостояние между ними было урегулировано Фридрихом Барбароссой лишь в 1169—1170. Но из-за конфликта с императором, вызванного отказом Г. Л. участвовать в походе в Италию в середине 1170-х, а также противостояния с другими имперскими князьями, Г. Л. в 1180 был осужден за предательство на собрании в Гельнхаузе, практически все его владения (кроме Брауншвейга и Люнебурга) и титулы были конфискованы. Г. Л. был вынужден отправиться в ссылку, из которой окончательно вернулся в Брауншвейг лишь в 1189, где скончался 6 августа 1195.

Лит.: Ehlers J. Heinrich der Löwe. Biographie. München, 2008; Heinrich der Löwe und seine Zeit. Herrschaft und Repräsentation der Welfen 1125—1235 // Hg. J. Luckhardt, F. Niehoff. 3 Bd. Braunschweig, 1995; Jordan K. Heinrich der Löwe. Eine Biographie. München, 1996; Werthschulte L. Heinrich der Löwe in Geschichte und Sage. Heidelberg, 2007. Д. И. Вебер.