ГЕНРИХ ЛЕВ

ГЕНРИХ ЛЕВ - гер­цог Сак­сон­ский (1142-1180 годы) и Ба­вар­ский (1156-1180 годы), из ро­да Вель­фов.

Сын Генриха Гордого, герцога Баварского (1126-1238 годы) и Саксонского (1137-1139 годы). В 1142 году Генрих Лев возвратил под свою власть Саксонию, утраченную его отцом в 1138 году. В 1147 году вместе с Альбрехтом Медведем возглавил крестовый поход в славянские земли, закончившийся неудачей.В 1154 году на княжеском съезде добился согласия на передачу ему Баварии (получил её в 1156 году без австрийских земель).

Благодаря привилегиям, предоставленным двоюродным братом императора Фридрихом I Барбароссой, Генрих Лев распространил свою власть на основанные им епископства Ольденбург, Ратцебург и Мекленбург, что восстановило против него архиепископа Кёльнского. В 1159 году Генрих Лев повторно основал Любек, чем способствовал развитию германской торговли в бассейне Балтийского моря, заключил торговые договоры с Готландом, Швецией и Новгородом.

Начиная с 1160 года в результате нескольких походов Генрих Лев захватил часть территории полабских славян к востоку от Эльбы, которая стала основой его могущества. В 1164 году получил в лен Нижнюю Померанию. В 1168 году вторым браком женился на дочери английского короля Ген­ри­ха II и Алиеноры Аквитанской Матильде. К началу 1170-х годов могущество Генриха Льва возросло настолько, что это стало вызывать беспокойство Фридриха I Барбароссы.

Отказ Генриха Льва в 1176 году от участия в походе императора против Ломбардской лиги окончательно восстановил против него Фридриха. Ситуация осложнилась конфликтом Генриха Льва со знатью в его собственных землях, а также с целым рядом духовных и светских германских князей.

В 1180-м году на судебном процессе, организованном Фридрихом, владения Генриха Льва были разделены между его противниками (за исключением Брауншвайга и Люнебурга), а он в 1181 году отправлен в изгнание в Англию. После смерти Фридриха I Барбароссы Генрих Лев добился примирения с императором Ген­ри­хом VI ​Штау­фе­ном и вер­нул не­ко­то­рые свои вла­де­ния. В 1194 году воз­вра­тил­ся из из­гна­ния.

Иллюстрация:

Над­гро­бие Ген­ри­ха Льва в Бра­ун­швайг­ском со­бо­ре. Архив БРЭ.

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