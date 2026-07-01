Гeнрих Латвийский (лат. Henricusde Lettis, нем. Heinrichvon Lettland /von Livland) (ок. 1187, близ Магдебурга ‒ после 1259)

Гéнрих Латви́йский (лат. Henricusde Lettis, нем. Heinrichvon Lettland /von Livland) (ок. 1187, близ Магдебурга — после 1259) — автор «Хроники Ливонии» (см. Ливонские хроники), уникального источника по истории Прибалтики периода Средневековья. Происхождение неизвест­но. Предположительно его родиной была Нижняя Германия. Мальчиком поступил на службу к епископу Альберту Буксгевдену и получил воспитание в августинском монастыре Зегеберг в Гольштейне (Германия). В 1205 прибыл с епископом в Ригу и с тех пор занимался миссионерской деятельностью в Ливонии. В 1208 рукоположен в священники и получил приход Папендорф (Рубене, Латвия, в 12 км севернее Цесиса), где служил еще в 1259. С 1208 был свидетелем и участником войны тевтонских крестоносцев (см. Тевтонский орден) с эстами, куршами, земгаллами, русскими и датчанами. Миссию Г. Л.вел зачастую военными методами, принуждая «огнем и мечом» принимать католицизм подвластных ему леттов, ливов и эстов. Был сторонником епископа Рижского Альберта (1199—1229) и держался в стороне от Ордена меченосцев.

«Хроника Ливонии», над которой он работал в 1225—1227, написана по-латыни и состоит из четырех книг, последовательно охватывающих период 1180—1227. В «Хронике» представлены события, связанные с начальным этапом крещения населявших Ливонию племен. Сочинение, основанное на собственном жизненном опыте Г. Л., во многом тенденциозно, создает картину событий преимущественно в интересах Церкви. В центре «Хроники» — священная война против язычников, ставшая прологом т. н. «северных крестовых походов». Рига предстает как своего рода «град Божий» (civitas Dei), находящийся под защитой немецких паломников, прелатов и рыцарей. Врагам ливонских христиан (язычникам, литвинам, инаковерующим) Г. Л. угрожает возмездием со стороны Девы Марии, под защитой которой якобы находится христианизированная Ливония. Стиль произведения сдержан и довольно прост. «Хроника» насыщена примерами из сочинений древнеримских авторов, библейскими цитатами и молитвами. Являясь основным источником сведений о народах Вост. Прибалтики на раннем этапе их истории, она представляет научный интерес не только для истории Латвии, Эстонии, Курляндии и Литвы, но и Сев.-Зап. Руси и Дании, а также для истории германской колонизации на востоке, католичества, папства и восточноевропейской культуры в целом. Это памятник средневековой литературы и идеологии. Оригинал «Хроники» утрачен. Имеются 16 списков XIV—XIX вв., древнейшим из которых считается Codex Zamoscianus (ок. 1300), обрывающийся на 23 главе. Хранится в Национальной библиотеке Польши (Варшава).

Ист.: Хроника Ливонии // Введ., пер. и комм. С. А. Аннинского. М.—Л., 1938. Матузова В. И., Назарова Е. Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII в. — 1270. М., 2002.

Лит.: Johansen P. Heinrich von Lettland // Neue deutsche Biographie. Bd. 8. Berlin, 1969. S. 413; Bautz F. W. Heinrich von Lettland // Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. Bd. 2. Hamm, 1990. S. 682—683. В. И. Матузова.