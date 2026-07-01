Генрих IV Бурбон (13.12.1553, По ‒ 14.05.1610, Париж)

Ге́нрих IV Бурбо́н (13.12.1553, По — 14.05.1610, Париж) — король Франции (с 1589) и Наварры (с 1572). Сын Антуана Бурбона, первого принца крови, и Жанны д’Альбре, королевы Наваррской. Воспитывался матерью в правилах строгого кальвинизма. Образование получил в Наваррском коллеже в Париже. С 1568 принимал участие в Религиозных войнах на стороне гугенотов. В 1572 после смерти матери унаследовал престол Наварры. В результате временного примирения с католиками вступил по инициативе Екатерины Медичи в брак с ее дочерью, Маргаритой Валуа. В Варфоломеевскую ночь (28 сентября 1572) спасся, приняв католичество, и несколько последующих лет жил в Париже на положении почетного пленника. В феврале 1576 бежал из столицы и, вновь приняв протестантизм , возглавил армию гугенотов. После смерти в 1584 герцога Анжуйского, брата бездетного Генриха III, заявил о своих правах на престол , что стало поводом к очередной религиозной войне. Для ослабления влияния Г. IV папа отлучил его от церкви. В 1588 король Генрих III вступил в союз с Г. IV и вместе с ним осадил Париж. После убийства Генриха III фанатичным католиком Г. IV стал королем, но ему пришлось вести войну с Католической лигой, которую поддерживали Испания и римский папа. Чтобы привлечь на свою сторону умеренных католиков, 25 июля 1593 Г. IV объявил об окончательном переходе в католицизм . После этого провинции одна за другой стали признавать его власть. 22 марта 1594 ворота перед ним открыл и Париж. Папа снял с короля Франции отлучение, а Испания вынуждена была заключить мир (1598). 13 апреля 1598 Г. IV подписал Нантский эдикт, предоставивший гугенотам религиозные и гражданские права — равноправие с католиками, свободу богослужений, а также сохранивших ряд их традиционных льгот и контроль над 200 укрепленными городами и населенными пунктами в районах проживания протестантов. В декабре 1599 Г. IV добился от папы расторжения брака с Маргаритой Валуа, а 17 декабря 1600 женился на Марии Медичи. Ему удалось подчинить центральной власти непокорных губернаторов и вельмож, привести в порядок финансовую систему и законодательство , усовершенствовать административное управление, в чем большую роль сыграл герцог де Сюлли. Большое внимание Г. IV уделял развитию ремесел и земледелия, строительству дорог и каналов. Он уменьшил налоги на крестьян, запретил продавать за недоимки их скот и сельскохозяйственные орудия труда. Все это породило в народе легенду о «добром короле Анри». Во внешней политике Г. IV проводил линию на противоборство с испанскими и австрийскими Габсбургами. В разгар приготовлений к войне с ними Г. IV был убит на улице Парижа фанатичным католиком-одиночкой.

Лит.: Babelon J.-P. Henri IV. Paris, 2009; Biet C. Henri IV. Paris, 2000; Cassan M. La Grande Peur de 1610. Les Français et l’assassinat d’Henri IV. Paris, 2010; Constant J.-M. Henri IV, roi d’aventure. Paris, 2010; Delorme Ph. Henri IV. Les réalités d’un mythe. Paris, 2010; Le Roy Ladurie E. Henri IV ou l’Ouverture. Paris, 2005; Tierchant H. Henri IV, roi de France et de Navarre. Bordeaux, 2010; Мунье Р. Убийство Генриха IV. СПб., 2008. П. П. Черкасов.