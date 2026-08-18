ГЕНРИХ IV БУРБОН

ГЕ́НРИХ IV (Henri IV) БУРБО́Н - первый король и основатель династии Бурбонов во Франции, сын королей Наварры Антуана де Бурбона и Жанны д’Альбре.

Наследовал своему шурину и троюродному брату Генриху III Валуа в 1589 г. С 1572 г., после смерти матери, король Наварры.

Находился при французском дворе с 1561 по 1567 гг., где воспитывался вместе с принцами крови. После достижения совершеннолетия и возвращения в Беарн (Наварру), принимал участие в Гражданских (Религиозных) войнах на стороне гугенотов : участник сражений при Жарнаке и Монконтуре в 1569 г.

С целью замирения страны в августе 1572 г. женился на сестре Карла IX, католичке Маргарите де Валуа , которая спасла ему жизнь во время Варфоломеевской ночи 24 августа 1572 г., а позже помогла избежать тюремного заключения после ряда заговоров против короля. Перейдя в католичество, до 1576 г. пребывал пленником в Лувре , откуда бежал в свои владения на юго-западе Франции, став лидером гугенотского движения.

В относительно мирный период 1577-85 гг. вместе с женой держал блестящий межконфессиональный двор в Нераке, который привлекал поэтов и интеллектуалов.

В 1584 г. стал наследником французского трона, после смерти младшего брата Генриха III герцога Анжуйского. Однако, несмотря на новый статус, не без влияния своего гугенотского окружения отказался снова обращаться в католическую веру, равно как продолжал галантные похождения, что во многом привело к разрыву супружеских отношений. Осенью 1585 г. папой Сикстом V был отлучен от церкви, объявлен еретиком и лишенным права наследовать трон Франции.

Во время «войны трех Генрихов» в 1587 г. в битве при Кутра разбил королевскую армию, однако не смог развить успех. После бегства Генриха III из Парижа и убийства претендента на трон герцога Генриха де Гиза (1588), поддержал короля и присутствовал при его смерти в 1589 г.

Провозглашенный Генрихом IV, но оставаясь гугенотом, приступил к завоеванию своего королевства, борясь с Католической Лигой и испанской интервенцией. После успешных сражений при Арке и Иври (1589-1590) и иных военно-политических успехов, Г.IV решился окончательно принять католическую веру (церемония в королевством аббатстве Сен-Дени) и короноваться в Шартрском соборе (Реймс был занят лигерами) в 1593 г.

В 1594 г. вступил в Париж. 30 апреля издал Нантский эдикт, позволяющий гугенотам иметь свою церковную организацию, свободно исповедовать веру (за некоторыми территориальными ограничениями) и обладать несколькими крепостями. 2 мая 1598 г. от его имени был подписан Вервенский мирный договор с Испанией. Эти события положили конец 40-летним Религиозным войнам во Франции.

В 1600 г., после снятия отлучения, женился на Марии Медичи, разведясь с бездетной Маргаритой де Валуа. Погиб от удара ножом фанатика Равальяка в Париже, накануне очередной войны с Испанией и Габсбургами. В историю Франции вошел как «добрый король Анри» - монарх, стремившийся к замирению и всеобщему благополучию.

Исторические источники:

Lettres de Henri IV / Éd. J. Berger de Xivrey. T. I-IX. Paris, 1843-1876;

Pierre de L’Estoile. Journal du règne de Henri IV / Éd. X. Le Person. Genève, 2011-2015. T. I – II.