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ГЕНРИХ IV БОЛИНГБРОК
ГЕНРИХ IV БОЛИНГБРОК - король Англии (с 1399 года), основатель династии Ланкастеров (ветвь Плантагенетов).
Сын Дж. Гонта, герцога Ланкастерского. В 1397 году поддержал государственный переворот Ричарда II, но вскоре был изгнан им из Англии. В 1399 году возглавил мятеж баронов Северной Англии, низложил Ричарда II и стал королём.
Правление Генриха IV прошло в борьбе с мятежами крупных феодалов (Голландов, Перси и др.), восстаниями в Уэльсе, набегами шотландцев. Поддерживая католическую церковь, Генрих IV пытался искоренить ранние реформационные движения, в 1401 году принял статут, направленный против лоллардов.
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