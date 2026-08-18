ГЕНРИХ IV БОЛИНГБРОК

ГЕНРИХ IV БОЛИНГБРОК - ко­роль Анг­лии (с 1399 года), ос­но­ва­тель ди­на­стии Лан­ка­сте­ров (ветвь План­та­ге­не­тов ).

Сын Дж. Гон­та, гер­цо­га Лан­ка­стер­ско­го. В 1397 году под­дер­жал государственный пе­ре­во­рот Ри­чар­да II, но вско­ре был из­гнан им из Анг­лии. В 1399 году воз­гла­вил мя­теж ба­ро­нов Северной Анг­лии, низ­ло­жил Ри­чар­да II и стал ко­ро­лём.

Прав­ле­ние Генриха IV про­шло в борь­бе с мя­те­жа­ми круп­ных фео­да­лов (Гол­лан­дов, Пер­си и др.), вос­ста­ния­ми в Уэль­се, на­бе­га­ми шот­ланд­цев. Под­дер­жи­вая ка­то­лическую цер­ковь, Генрих IV пы­тал­ся ис­ко­ре­нить ран­ние ре­фор­ма­ци­он­ные дви­же­ния, в 1401 году при­нял ста­тут, на­прав­лен­ный про­тив лол­лар­дов.

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