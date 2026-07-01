Генрих IV (11.11.1050, Гослар ‒ 07.08.1106, Льеж)

Ге́нрих IV (11.11.1050, Гослар — 07.08.1106, Льеж) — император Священной Римской империи, представитель Салической династии. Старший сын императора Генриха III и Агнессы де Пуатье. С 1053 являлся формальным соправителем отца, с 1056 — королем Германии, а с 1084 до своего отречения 31 декабря 1105 — императором Священной Римской империи. После смерти Генриха III Г. IV был передан под защиту папы Виктора II. Империя в это время столкнулась с серьезным политическим кризисом, возросло влияние светских и духовных князей, стремившихся расширить свои владения, в 1062 центральную власть захватил епископ Анно Кельнский. Став совершеннолетним (1065), Г. IV вернул себе власть. Тем не менее, в 1073 в Саксонии вспыхнуло восстание знати против политики Г. IV, которое удалось подавить лишь в 1075. В период правления Г. IV серь­езно осложнились отношения с папством, что было связано с так называемой борьбой за инвеституру. Поводом к конфликту стали спорные выборы архиепископа Миланского. В 1075 папа запретил императору вручать инвеституру прелатам и отстранил нескольких имперских епископов. В ответ Г. IV в Вормсе объявил о низложении папы. Папа Григорий VII отлучил Г. IV от церкви и освободил его вассалов от обязательств верности. В январе 1077 Г. IV добился встречи с папой в Каноссе. Папа даровал Г. IV прощение, противоборство временно прекратилось. В марте 1077 некоторые имперские князья избрали Рудольфа герцога Швабского правителем империи вместо Г. IV. Так как папа поддерживал Рудольфа и вновь отлучил Г. IV, он выдвинул в качестве кандидата на папский престол (антипапу) Климента III, который в 1084 короновал Г. IV императором. В 1080—1090-е Г. IV пытался разрешить многочисленные конфликты, связанные с предательством его старшего сына Конрада и действиями нового папы Урбана II. Г. IV объявил соправителем другого сына — будущего Генриха V. Однако тот также перешел на сторону папы. Оказавшись в заточении в крепости Бекельхайм, Г. IV в конце 1105 отрекся от престола, а затем бежал в Льеж. В 1106 Г. IV отказался от отречения, что привело к войне с сыном, окончившейся с внезапной смертью Г. IV.

Ист.: Bertholds von Reichenau und Bernolds von Konstanz Chroniken. Lateinisch und deutsch. Darmstadt, 2002; Frutolfs von Michelsberg und Ekkehards von Aura. Chroniken und die anonyme Kaiserchronik. Lateinisch und deutsch. Darmstadt, 1972; Lamprecht von Hersfeld. Annalen. Lateinisch und deutsch. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt, 2000.

Лит.: Бульст-Тиле М. Л., Йордан К., Флекенштейн Й. Священная Римская империя: эпоха становления. СПб., 2008; Колесницкий Н. Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действительность. М., 1977; Рапп Ф. Священная Римская империя германской нации. СПб., 2009; Althoff G. Heinrich IV. Darmstadt, 2006; Suchan M. Königsherrschaft im Streit. Konfliktaustragung in der Regierungszeit Heinrichs IV zwischen Gewalt, Gespräch und Schriftlichkeit. Stuttgart, 1997. Д. И. Вебер.