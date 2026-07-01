Генрих III Валуa (19.09.1551, Фонтенбло ‒ 02.08.1589, Сен-Клу)

Генрих III Валуá (19.09.1551, Фонтенбло — 02.08.1589, Сен-Клу) — четвертый сын Генриха II Валуа и Екатерины Медичи, король Польши (1573—1574) и Франции (1574—1589). Воспитывался матерью в духе нетерпимости к идеям Реформации и враждебности к протестантам. В 16 лет возглавил королевскую армию, посланную против гугенотов. Участвовал в сражениях при Жарнаке и Монконтуре (1569). Накануне Варфоломеевской ночи (24 августа 1572) принимал участие в тайном совещании в Лувре, на котором было решено истребить гугенотов. В 1573 был избран королем Польши, для чего его представителям пришлось подписать от его имени «Генриховы артикулы» — акт, ограничивавший права короля. Получив известие о смерти брата, Карла IX, Г. III в июне 1574 тайно бежал из Польши и вернулся в Париж, чтобы взойти на престол . В 1575 вступил в брак с Луизой де Водемон Лотарингской, родственницей влиятельного клана Гизов. Не имея средств и желания продолжать Религиозные войны, Г. III пошел на компромисс с гугенотами. В 1576 он предоставил им ряд свобод, что вызвало возмущение католиков. Под руководством Генриха Гиза была создана первая Католическая лига , добивавшаяся отречения Г. III от престола. В 1585 Гизы заставили Г. III подписать эдикт против протестантов, что вызвало новый виток религиозных войн и возникновение второй Католической лиги. Г. III пытался добиться примирения, но 12 мая 1588 Католическая лига подняла против него восстание в Париже («день баррикад», см. в ст. Фронда), вынудив бежать из столицы. Г. III созвал в Блуа Генеральные штаты и, когда для участия в них прибыли Гизы, приказал 23 декабря 1588 убить Генриха Гиза и его брата, кардинала Лотарингского. Католическая лига подняла против короля восстание по всей стране. Г. III вынужден был заключить союз с лидером гугенотов Генрихом Наварр­ским (см. Генрих IV). Их армии вместе двинулись на Париж. 1 августа 1589 подосланный Католической лигой монах Ж. Клеман смертельно ранил Г. III кинжалом.

Соч.: Lettres de Henri III, roi de France. 6 vols. Paris, 1956—2006.

Лит.: Barbier-Mueller J.-P. La parole et les armes: chronique des guerres de religion en France 1562—1598. Genève, 2006; Carpi O. Les guerres de Religion 1559—1598: un conflit franco-français. Paris, 2012; Pernot M. Henri III, le roi décrié. Paris, 2013; Solnon J.-F. Henri III: un désir de majesté. Paris, 2001; Шевалье П. Генрих III. М., 1997. П. П. Черкасов.