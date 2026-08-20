ГЕНРИХ III ВАЛУА На чтение: 1 минута

ГЕ́НРИХ III (Henri III) ВАЛУА́ - последний король из династии Валуа и одновременно последний ренессансный монарх Франции, четвертый сын Генриха II и Екатерины Медичи .

Наследовал своим старшим братьям Франциску II (1559-60) и Карлу IX (1560-74) в 1574 г. В 1566-74 гг. носил титул герцога Анжуйского. Любимый сын королевы-матери, с детства воспитанный как будущий король, получил хорошее образование под руководством гуманиста Жака Амио, став изысканным интеллектуалом.

С 1567 г. - командующий королевскими войсками во время Третьей Религиозной войны, прославился успешными сражениями с гугенотами при Жарнаке и Монконтуре (1569). Считается одним из организаторов Варфоломеевской ночи в Париже 24 августа 1572 г., что принесло ему репутацию рьяного католика.

Несмотря на это, весной 1573 г. был выбран королем Польши, куда прибыл в начале 1574 г., подписав «Артикулы», ограничивавшие королевские полномочия. Узнав о смерти Карла IX из депеши матери, в июне 1574 бежал из Польши во Францию, через Австрию и Италию. В начале 1575 г., сразу же после коронации, неожиданно женился на Луизе Лотарингской, дочери графа де Водемона, отвергнув идеи вступления в брак с Елизаветой Английской и шведской принцессой.

Правление короля пришлось на разгар Религиозных войн во Франции, в ходе которых проводил в целом миротворческую политику: в 1576-1577 гг., благодаря мирным договорам в Болье и Бержераке, ему удалось стабилизировать ситуацию и сохранять относительное политическое спокойствие до 1584 г. Однако после смерти младшего брата Генриха III Франсуа Анжуйского, обострилась проблема наследования трона, который должен был отойти первому принцу крови, гугеноту Генриху де Бурбону, королю Наваррскому , поскольку брак короля был бездетен.

Воссозданная Католическая Лига во главе с герцогами Гизами, с целью недопущения гугенота к трону, возобновила вооруженный гражданский конфликт – «войну трех Генрихов», в ходе которой Генрих III был вынужден бежать из Парижа в мае 1588 г. во время восстания горожан – «Дня баррикад».

В декабре 1588 г. во время заседания Генеральных Штатов в Блуа приказал убить Генриха де Гиза, открыто претендующего на французский престол. При поддержке короля Наваррского приступил к осаде Парижа, однако 1 августа 1589 г. был смертельно ранен в своей военной ставке Сен-Клу монахом Жаком Клеманом, подосланным Гизами. Перед смертью успел провозгласить своим преемником Генриха де Бурбона.

Известен своими законодательными инициативами – «Кодексом Генриха III» - сборником королевских ордонансов и юридических документов; а также регламентацией правил функционирования королевского двора (особенно в 1578 и 1585 г.), с четкой структурой и иерархией должностей, церемониалом и этикетом. В 1579 г. учредил орден Св. Духа.

Трагические обстоятельства биографии монарха дали повод называть его «шекспировским королем» (П. Шевалье).

Исторические источники :

Lettres de Henri III / Éd. M. François et als. Paris, 1959-2012. T. I - VII;

Pierre de L’Estoile. Registre-Journal du règne de Henri III / Éd. M. Lazard et G. Schrenck. Genève, 1992-2003. T. I – VI.

Иллюстрация:

Школа Клуэ. Герцог Анжуйский (будущий Генрих III). Ок. 1573 г.