Генрих III Плантагенет (01.10.1207, Винчестер ‒ 16.11.1272, Вестминстер)

Ге́нрих III Плантагене́т (01.10.1207, Винчестер — 16.11.1272, Вестминстер) — король Англии (1216—1272), герцог Аквитанский и сеньор Ирландии, старший сын короля Иоанна Безземельного и его второй жены, Изабеллы Ангулемской. Еще при жизни отца, в 1209, ему была принесена общая присяга. Стал королем Англии в возрасте 9 лет после смерти своего отца 19 октября 1216. Коронован 28 октября 1216 в Глостерском аббатстве при поддержке папского легата и почти всего высшего духовенства страны. Уильям Маршал, граф Пемброк, посвятил Г. III в рыцари и принял на себя функции регента (до 1219), затем его сменили легат Пандульф, Питер де Рочес, епископ Винчестерский и воспитатель Г. III, и Хьюберт де Бург. Противники Г. III поддержали кандидатуру Людовика, сына французского короля Филиппа II Августа. Их удалось разбить и на суше, и на воде. В 1220 состоялась вторая коронация Г. III в Вестмин­стерском аббатстве. 8 января 1227 на заседании совета в Оксфорде Г. III провозгласил себя совершеннолетним, но де Рочес сохранил свое влияние. В 1236 женился на Элеоноре, дочери графа Прованса. Все правление Г. III сопровождалось восстаниями (против его опекунов, выступление Симона де Монфора), и в итоге недовольство его действиями вылилось в гражданскую войну (1264—1267). Неоднократно переиздавалась Великая хартия вольностей (1217, 1225, 1237, 1253, 1265). В результате переговоров с подданными были изданы такие документы, как Мертонский статут 1236, Оксфордские провизии 1258, Вестминстерские (Уэстминстерские) провизии 1259 и 1263. При нем были проведены судебные и финансовые реформы, впервые был собран парламент; изданы установления относительно евреев. Борьба за французские территории в составе Анжуйской империи (сначала Пуату, затем Гасконь) привела к неоднократно вспыхивавшим войнам с Францией, а также Наваррой и Кастилией. Закончилась все договором 1259, который закрепил отказ Г. III от претензий на Нормандию и другие анжуйские территории и получение им Гаскони в качестве вассала французского короля. На протяжении всего правления Г. III продолжалась борьба за влияние в Уэльсе, сопровождающаяся постоянными восстаниями. Некоторый успех был достигнут, когда Г. III был признан верховным сеньором Уэльса. В 1250 Г. III принял крест, но вместо крестового похода отправился в Сицилию, где он надеялся посадить своего младшего сына на престол и помочь папе римскому в борьбе против Священной Римской империи. Все эти предприятия требовали огромных средств и вызывали недовольство подданных. Г. III легко подпадал под влияние своего окружения и родственников, сначала регентов, потом жены и ее родственников (членов Савойской династии), затем своих родственников от второго брака матери (Лузиньянов); нередко оказывался заложником борьбы группировок при своем дворе. Был очень набожным, совершал неоднократные паломничества, особо почитал св. Эдуарда Исповедника. При нем была осуществлена масштабная перестройка Вестминстерского аббатства. Похоронен в Вестминстерском аббатстве, сердце было передано аббатству Фонтевро (Франция).

Ист.: Royal and Other Historical Letters Illustrative of the Reign of Henry III / Ed. by W. W. Shirley. 2 vols. London, 1862—1866; Wendover R. de. Chronica, sive Flores Historiarum / Ed. H. O. Coxe. London, 1841—1844; Matthaei Parisiensis, monachi Sancti Albani, Historia Anglorum, sive… Historia minor / Ed. F. Madden. 3 vols. London, 1886—1889.

Лит.: Carpenter D. A. The Minority of Henry III. Berkeley—Los Angeles, 1990; Idem. The Reign of Henry III. London, 1996; Meekings C. A. F. Studies in Thirteenth Century Justice and Administration. London, 1981; Powicke F. M. King Henry III and the Lord Edward: the Community of the Realm in the Thirteenth Century. 2 vols. Oxford, 1947; Stacey R. C. Politics, Policy and Finance under Henry III, 1216—1245. Oxford, 1987. А. А. Анисимова.