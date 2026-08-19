ГЕНРИХ III ПЛАНТАГЕНЕТ
ГЕНРИХ III ПЛАНТАГЕНЕТ - король Англии (c 1216 года), из династии Плантагенетов.
Сын Иоанна Безземельного. Пытался управлять страной, опираясь на иностранных феодалов-авантюристов и союз с римской курией.
Недовольство баронов этой политикой в конце 1250-х годов нашло поддержку у мелкого рыцарства, горожан и зажиточного крестьянства.
В 1258 году Генрих III был вынужден утвердить «Оксфордские провизии», установившие в стране режим баронской олигархии, а затем «Вестминстерские провизии», несколько ограничивавшие произвол баронов.
Отказ Генриха III от соблюдения «Оксфордских провизий» привёл к гражданской войне 1263-1267 годов. Граф Лестерский Симон де Монфор, возглавлявший баронскую оппозицию, в 1264 году разбил королевские войска и взял в плен Генриха III.
По соглашению с де Монфором 20.01.1265 года был созван первый английский парламент, возникло сословное представительство.
После разгрома сторонниками короля войск оппозиции и гибели де Монфора (август 1265 года) Генрих III в 1266 году был полностью восстановлен в своих правах.
Однако возросшая роль рыцарства и городов вынудила Генриха III и баронов установить практику созыва парламента.