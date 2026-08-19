ГЕНРИХ III ПЛАНТАГЕНЕТ

ГЕНРИХ III ПЛАНТАГЕНЕТ - ко­роль Анг­лии (c 1216 года), из ди­на­стии План­та­ге­не­тов .

Сын Ио­ан­на Без­зе­мель­но­го. Пы­тал­ся управ­лять стра­ной, опи­ра­ясь на иностранных фео­да­лов-аван­тю­ри­стов и со­юз с римской ку­ри­ей.

Не­до­воль­ст­во ба­ро­нов этой по­ли­ти­кой в конце 1250-х годов на­шло под­держ­ку у мел­ко­го ры­цар­ст­ва, го­ро­жан и за­жи­точ­но­го кре­сть­ян­ст­ва.

В 1258 году Генрих III был вы­ну­ж­ден ут­вер­дить «Окс­форд­ские про­ви­зии», ус­та­но­вив­шие в стра­не ре­жим ба­рон­ской оли­гар­хии, а за­тем «Вест­мин­стер­ские про­ви­зии», не­сколь­ко ог­ра­ни­чи­вав­шие про­из­вол ба­ро­нов.

От­каз Генриха III от со­блю­де­ния «Окс­форд­ских про­ви­зий» при­вёл к гражданской вой­не 1263-1267 годов. Граф Лес­тер­ский Симон де Мон­фор , воз­глав­ляв­ший ба­рон­скую оп­по­зи­цию, в 1264 году раз­бил ко­ро­лев­ские вой­ска и взял в плен Генриха III.

По со­гла­ше­нию с де Мон­фо­ром 20.01.1265 года был со­зван пер­вый английский пар­ла­мент, воз­ник­ло со­слов­ное пред­ста­ви­тель­ст­во.

По­сле раз­гро­ма сто­рон­ни­ка­ми ко­ро­ля войск оп­по­зи­ции и ги­бе­ли де Мон­фо­ра (август 1265 года) Генрих III в 1266 году был пол­но­стью вос­ста­нов­лен в сво­их пра­вах.

Од­на­ко воз­рос­шая роль ры­цар­ст­ва и го­ро­дов вы­ну­ди­ла Генриха III и ба­ро­нов ус­та­но­вить прак­ти­ку со­зы­ва пар­ла­мен­та.

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