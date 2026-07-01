Генрих III (28.10.1017‒ 05.10.1056, Бодфельд)

Ге́нрих III (28.10.1017— 05.10.1056, Бодфельд) — император Священной Римской империи, представитель Салической династии. Сын императора Конрада II и Гизелы Швабской. С 1039 и до своей смерти был королем Германии и Бургундии, с 1046 — императором Священной Римской империи. Уже в 1028 Г. III получил титулы герцога Швабского и Баварского, а также, с согласия князей и «народа», был объявлен соправителем отца, после смерти которого в 1039 был провозглашен королем Германии и Бургундии (унаследованной Конрадом II после смерти последнего бездетного короля Бургундии Рудольфа III). Возможно, для обеспечения спокойствия на западных рубежах Г. III вступил в 1043 в брак с Агнессой де Пуатье, дочерью герцога Аквитании (см. Гиень) и графа Пуату Вильгельма V. Важное место в политике Г. III занимала Италия (в том числе Южная) и отношения с папским престолом. В результате первого итальянского похода в 1046—1047 на место папы, оспариваемое тремя претендентами, был выбран архиепископ Суитгер Бамбергский под именем Климента II. 25 декабря 1046 он провел коронацию Г. III в качестве императора. На востоке еще в начале правления Г. III возник конфликт с Бржетиславом Богемским, который был вынужден в 1041 покориться и принести Г. III торжественную присягу в Регенсбурге. 1050-е ознаменованы столкновениями с Андрашем I, королем Венгерским. Отношения между ними были позднее урегулированы, что подкреплялось браком дочери Г. III и сына Андраша.

Ист.: Adam von Bremen. Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum // Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts zur Geschichte der Hamburgischen Kirche und des Reiches / Hg. R. Buchner, W. Trillmich. Darmstadt, 2000. S. 137—499; Annales Altahenses maiores / Hg. W. v. Giesebrecht, E. L. B. Oefele. Hannover, 1890.

Лит.: Бульст-Тиле М. Л., Йордан К., Флекенштейн Й. Священная Римская империя: эпоха становления / Пер. с нем. К. Л. Дробинской, Л. Н. Неборской. СПб., 2008; Keller H. Zwischen regionaler Begrenzung und universalem Horizont. Deutschland im Imperium der Salier und Staufer 1024—1250. Berlin, 1986; Laudage J. Die Salier. Das erste deutsche Königshaus. München, 2006; Schulze H. K. Hegemoniales Kaisertum.Ottonen und Salier (Siedler Deutsche Geschichte). Berlin, 1998. Д. И. Вебер.