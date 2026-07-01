Генрих II Язомирготт (1107 ‒ 13.01.1177, близ Мелька)

Ге́нрих II Язоми́рготт (1107 — 13.01.1177, близ Мелька) — представитель рода Бабенбергов. В 1140—1141 являлся пфальцграфом Рейнским, в 1141—1156 — маркграфом Австрийским, герцогом Баварским в 1143—1156 и герцогом Австрийским в 1156—1177. Родился в семье марк­графа Австрийского Леопольда III и дочери императора Генриха IV из Салической династии Агнессы фон Вайблинген. Дважды вступал в брак. В первый раз (до 1143) с Гертрудой, дочерью императора Лотаря III. Второй в 1148 — с Феодорой Комниной, племянницей византийского императора Мануила I. Значение прозвища Г. II — Язомирготт (Jasomirgott) не вполне понятно. Согласно одной теории, оно арабского происхождения и связано с участием герцога в крестовом походе. Так, в арабской хронике Ибн аль Фурата (XIV в.) Г. II назван «Ясаном». По другой — прозвище представляет собой укороченную фразу на средневерхненемецком «Ja so mir Gott helfe» («Если бы Бог мне помог»). Есть также предположение о славянских корнях прозвища Г. II. В 1140 Г. II получил титул пфальцграфа Рейнского. В октябре того же года бездетным скончался его брат Леопольд IV, и Г. II унаследовал титулы герцога Баварского и маркграфа Австрий­ского, что вовлекло его в конфликты с Вельфами из-за Баварии. В 1147—1149 Г. II участвовал во Втором крестовом походе. Заняв для этой цели значительные суммы у монастырей и оставив в качестве «наместника» своего брата Конрада, Г. II в мае 1147 присоединился к основной армии, отправившись из Регенсбурга в Вену, а затем в Венгрию. Поход закончился катастрофой у р. Тебрис (совр. Порсук) в Малой Азии, поскольку лишь немногие рыцари смогли переправиться на другой берег, преодолев быстрое течение. В 1156 по Privilegium minus Г. II передал герцогство Баварское Генриху Льву, однако в обмен добился для Австрии статуса герцогства, независимого от Баварии. В конце своего правления Г. II активно участвовал в походах императора Фридриха I против итальянских городов. Например, в 1166 он вел переговоры с Венецией от имени императора. Г. II скончался вследствие несчастного случая: под его лошадью сломался деревянный мост , всадник получил открытый перелом шеи и вскоре умер.

Лит.: Die Geburt & Osterreichs. 850 Jahre Privilegium minus (Regensburger Kulturleben. Bd. 4) / Hg. Schmid P., Wanderwitz H. Regensburg, 2007; Hanko H. Herzog Heinrich II Jasomirgott. Pfalzgraf bei Rhein — Herzog von Bayern — Herzog von Österreich. Darmstadt, 2012; Kapeller J.-P. Von Ostarrichi an den Bosporus. Ein Überblick zu den Beziehungen im Mittelalter // Pro Oriente Jahrbuch. 2010. S. 66—77; Lechner K. Herzog Heinrich II Jasomirgott // Neue Deutsche Biographie. Bd. 9. Berlin, 1969. S. 375—377. Д. И. Вебер.