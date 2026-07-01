Генрих II Валуa (31.03.1519, Сен-Жермен-ан-Ле ‒ 10.07.1559, Париж)

Ге́нрих II Валуá (31.03.1519, Сен-Жермен-ан-Ле — 10.07.1559, Париж) — король Франции (1547—1559); 2-й сын французского короля Франциска I и Клод Французской. После того как в битве при Павии (1525) (см. Итальянские войны 1494—1559) Франциска I взяли в плен, Г. II вместе со своим старшим братом 5 лет находились в Испании в качестве заложников. Этот тяжелый опыт, полученный в детстве, послужил причиной сложных отношений с отцом и повлиял на характер Г. II, который отличался замкнутостью и угрюмым нравом. С 1533 женат на Екатерине Медичи. В 1535, после смерти брата, стал наследником престола — дофином. В 40-е XVI в. при дворе сложились две группировки — «партия короля» и «партия дофина». Придя к власти в 1547, Г. II решительно избавился от сторонников Франциска I, отдав важнейшие придворные и государственные должности своим ставленникам. Правление Г. II было отмечено борьбой за влияние трех группировок: 1-ю возглавлял коннетабль Анн де Монморанси (1493—1567), 2-я сформировалась вокруг представителей Лотарингского дома Гизов, 3-я — вокруг фаворитки короля Дианы де Пуатье. Правление Г. II, как и правление его отца, историки относят к периоду «ренессансной монархии». Король продолжил масштабную перестройку Парижа: архитектор Леско выполнил новый фасад Лувра, площади были украшены фонтанами и монументами. На Луаре продолжалось строительство величественных ренессансных замков, например замок Дианы де Пуатье в Шенонсо. Продолжался расцвет французской литературы — опубликованы последние тома «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле, печатались произведения «Плеяды», вышли первые трактаты Ж. Бодена, в Парижском университете преподавал философ-вольнодумец П. Рамус. При Г. II были организованы несколько экспедиций в Новый Свет — Канаду, Флориду и Бразилию, где предпринимались попытки французской колонизации. В условиях продолжавшегося противостояния с Габсбургами проводилась жесткая политика централизации управления. В 1547 были созданы должности четырех государственных секретарей (предшественники должности министров). В 1551—1552 в рамках реформы судебной системы были учреждены 60 президиальных судов, составивших новое звено между парламентами и низшими судами. Помимо укрепления судебной системы эта мера за счет практики продажи королевских должностей принесла солидный доход в казну. Г. II реформировал управление финансами и повысил налоги, антифискальные восстания в период его правления жестоко подавлялись. Для рефинансирования растущего государственного долга перед иностранными (главным образом, итальянскими) банкирами был создан консорциум кредиторов французского короля, так называемая «Большая лионская компания». Это давало королю возможность брать большие займы под высокий процент. Г. II продолжил соперничество с императором Карлом V. Несмотря на борьбу с Реформацией внутри страны, Г. II возобновил союз с протестантскими князьями Германии и вторгся на территорию Священной Римской империи. В ходе так называемой «рейнской прогулки» французской армии удалось занять Мец , Туль и Верден (так называемые «3 епископства»). В Италии французы поддержали создание Сиенской республики, оккупировали Пьемонт и заняли Корсику, ранее находившуюся под властью Генуи. В 1556 подписано Восельское перемирие , сохранявшее за Францией ее завоевания. Это перемирие подписал уже не Карл V, к тому моменту отрекшийся от престола, а его сын, король Испании Филипп II, который вступил в брак с королевой Англии Марией Тюдор и мог опереться на мощь английского флота. Немецкие протестантские князья, добившиеся своих религиозных и политических целей по Аугсбургскому миру 1555, уже не были заинтересованы в союзе с французским королем. В этих неблагоприятных условиях по настоянию римского папы Павла IV Франция все же возобновила войну. Герцог де Гиз был отправлен в Италию с большой армией. Но выдвинувшиеся с территории Испанских Нидерландов войска под командованием герцога Филибера Савойского нанесли французам сокрушительное поражение под Сен-Кантеном (1557); коннетабль А. де Монморанси попал в плен. Дорога на Париж оказалась открытой, поэтому армию герцога де Гиза пришлось срочно отозвать из Италии. Несмотря на то, что герцогу удалось одержать важную победу, взяв штурмом город Кале (1558) — английский форпост во Франции, Г. II пошел на заключение мира в Като-Камбрези (весна 1559) с Испанией и Англией. Франция отказывалась от всех своих завоеваний в Италии, но получала права на «3 епископства» и на Кале. Условия мира, перечеркнувшие все результаты 60-летних Итальянских войн, были восприняты во Франции крайне негативно — в них видели интриги Дианы де Пуатье и освобожденного из плена за огромный выкуп коннетабля А. де Монморанси, опасавшихся усиления влияния герцога де Гиза. Г. II считал подписание мирного договора необходимым шагом, поскольку финансовые возможности королевства были исчерпаны. В 1557 обанкротилась «Большая лионская компания», государственный долг вырос в 4 раза, пришлось созывать Генеральные штаты (Париж, 1558) для вотирования новых налогов. Король хотел завершить начатые административные реформы и искоренить в стране распространявшиеся протестантские учения. Религиозная политика короля в целом была враждебна по отношению к сторонникам Реформации. Создана при Парижском парламенте «Огненная палата» рассматривала дела о ереси. Но идеи Жана Кальвина находили все новых сторонников, в том числе среди королевских судей. В мае 1559 король явился в Парижский парламент и обвинил судей в потворстве гугенотам. Советник парламента Ан Дюбур осмелился дерзко возразить королю, за что был арестован. 12 июля 1559 в Париже был устроен праздничный турнир по случаю заключения мира с Испанией и Савойей. Король , гордившийся своей славой непревзойденного турнирного бойца, принял участие в поединках. В финальном заезде копье его противника — капитана шотландских гвардейцев Монтгомери сломалось и острым концом древка попало в щель королевского шлема. Король получил смертельное ранение в глаз и через два дня умер, успев перед смертью приказать не наказывать Монтгомери. Внезапная смерть короля спровоцировала острый политический кризис, который привел к Религиозным войнам во Франции.

Лит.: Уваров П. Ю. Проекты преобразований во Франции в период правления Генриха II (1547—1559) // Феномен реформ на Западе и Востоке Европы в XVI—XVIII вв. / Под ред. М. М. Крома, Л. А. Пименовой. СПб., 2013. С. 35—47; Baumgartner Fr. J. Henri II: King of France, 1547—1559. Durham, 1988; Cloulas I. Henri II. Paris, 1985. (2me éd. — 1992); Knecht R. J. French Renaissance Monarchy: Francis I and Henry II. London, 1984 (2me éd. — 1996); Romier L. Les guerres d’Henri II et le traité de Cateau-Cambrésis (1554—1559) // Mélanges d’archéologie et d’histoire. 1910. Vol. 30. № 1. P. 1—50. Н. И. Алтухова.