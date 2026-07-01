Генрих II Святой (06.05.973, Бад-Аббах, Бавария ‒ 13.07.1024, Пфальц-Гроне, близ Бамберга)

Ге́нрих II Свято́й (06.05.973, Бад-Аббах, Бавария — 13.07.1024, Пфальц-Гроне, близ Бамберга) — представитель баварской ветви Оттонидов, известных также как Людольфинги, или Саксонская династия. Под именем Генриха IV являлся герцогом Баварским в 995—1004, 1009 и 1017. В 1002—1024 — король Вост.-Франкского королевства, в 1004—1024 — король Италии, с 14 февраля 1014 — император Священной Римской империи. В отношении места и времени рождения Г. II существуют две основные версии: 973, Аббах и 978, Хильдесхайме. Г. II родился в семье герцога Баварского Генриха II Строптивого и Гизелы, дочери короля Конрада Бургундского. Важным источником о правлении Г. II является «Хроника» епископа Титмара Мерзебургского. Одним из основных направлений политики Г. II были войны на восточных рубежах империи с Болеславом Храбрым. Также Г. II стремился утвердить свою власть над североитальянскими городами, организовав с этой целью три итальян­ских похода. В отличие от Оттона III, стремившегося к возрождению империи (Renovatio imperii Romanorum), Г. II обратился к идее восстановления Франкского королевства (Renovatio regni Francorum). Г. II принимал активное участие и в церковных делах. В 1007 он основал во Франконии Бамбергское епископство. При правлении Г. II был разрешен вопрос о повторном учреждении епи­скопства Мерзебург (оно состоялось 6 февраля 1004), а также спор о том, какой епархии, Майнцской или Хильдесхаймской, должен подчиняться монастырь Гандерсхайм (решен в пользу епископа Бернварда Хильдесхайм­ского). Также Г. II являлся сторонником движения за реформу монастырей. Вскоре после смерти Г. II в 1024 о нем стали говорить как о благочестивом человеке, отмечая его «святость». Канонизации Г. II предшествовали признанные действительными сообщения о явлении чуда у его могилы в Бамберге в 1145—1146. Уже в 1146 епископ Эгильберт Бамбергский добился канонизационной буллы от папы Евгения III.

Ист.: Титмар Мерзебургский. Хроника / Пер. с лат. И. В. Дьяконова, М., 2009; Adalbald II. Vita Heinrici II imperatoris / Ed. G. Waitz (Monumenta Germaniae Historica SS 4). Hannover, 1841.

Лит.: Хефер М. Император Генрих II. М., 2006; Рапп Ф. Священная Римская империя германской нации / Пер. с фр. М. В. Ковальковой. СПб., 2009; Weinfurter S. Heinrich II. (1002—1024). Herrscher am Ende der Zeiten. Darmstadt, 2000; Althoff G., Keller H. Die Zeit der späten Karolinger und der Ottonen. Krisen und Konsolidierungen 888—1024. Stuttgart, 2008. Д. И. Вебер.