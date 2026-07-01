Генрих II Плантагенет (05.03.1133, Ле-Ман ‒ 06.07.1189, Шинон)

Ге́нрих II Плантагене́т (05.03.1133, Ле-Ман — 06.07.1189, Шинон) — король Англии (с 1154), герцог Нормандии (с 1150) и Аквитании (с 1152), граф Анжу, Мена и Тура (с 1151). Сын графа Анжуйского Жоффруа V Плантагенета (умер в 1151) и Матильды (умер в 1167), дочери короля Англии Генриха I (1100—1135). Генрих I, не имевший законных сыновей, желал сделать своей наследницей Матильду. Но после его смерти (в 1135) престол при поддержке части англо-нормандской знати захватил Стефан Блуаский, племянник Генриха I. Матильда с мужем начали борьбу против Стефана в Нормандии (которую практически полностью взяли под свой контроль к 1144) и Англии. С 1147 активное участие в войне против Стефана принимал и старший сын Матильды, Генрих. В 1152 он женился на Алиеноре, герцогине Аквитанской (ум. в 1204), которая незадолго до того развелась с королем Франции Людовиком VII (1137—1180). Благодаря этому браку Г. II значительно увеличил свои владения во Франции. В 1153 прибыл в Англию с большим войском, под давлением большинства баронов и церковных прелатов Стефан вынужден был признать Г. II своим наследником. После смерти Стефана (25 октября 1154) стал королем Англии. В начале правления принял меры по преодолению смуты, добился роспуска баронами наемных отрядов, разрушения или перехода под контроль короны большинства замков. Продолжил политику деда, короля Генриха I по укреплению королевской власти, централизации государственного управления Англией. Опирался на опытных администраторов, осуществивших реформу финансового ведомства («Палата шахматной доски»). Реорганизовал судопроизводство в Англии, создав систему единой уголовной юрисдикции, в которой дела рассматривались с помощью опроса свидетелей (присяжных), а не с помощью ордалий (так называемое общее право , англ.Common Law). Также провел военную реформу, заменив воинскую повинность с рыцарских ленов денежной («щитовые деньги»). Полученные таким образом средства Г. II использовал для расширения числа профессиональных воинов-наемников. В 1162 Г. II добился избрания архиепископом Кентерберийским своего ближайшего советника и личного друга Томаса Бекета. Вскоре, однако, стремление короля ограничить традиционные привилегии Церкви (в особенности юридический иммунитет клириков) привело к его конфликту с Бекетом, который отправился в изгнание на континент (1164), в 1170 вернулся в Англию, но был убит сторонниками Г. II (вероятно, действовавшими по собственной инициативе). Г. II был отлучен от Церкви и в итоге был вынужден пойти на ряд уступок папе Римскому (1176). Во внешней политике Г. II прежде всего стремился сохранить контроль над обширными владениями, которые современные исследователи часто называют «империей Плантагенетов», хотя они были объединены лишь личной унией. Вел многочисленные войны на континенте, в особенности против короля Франции Людовика VII и его сына Филиппа II Августа, в 1169 смог установить контроль над Бретанью, женив своего 3-го сына Гальфрида на Констанции, наследнице герцога Конана IV. В 1174 подтвердил суверенитет над Шотландией, добившись вассальной присяги от короля Вильгельма (Уильяма) Льва. Поддерживал экспансию англо-нормандских баронов в Уэльсе и Ирландии, в 1171 добился признания себя сувереном Ирландии. В браке с Алиенорой Аквитанской имел 8 детей, в том числе 4 сыновей, достигших зрелого возраста. В 1173 сыновья Г. II — Генрих «Молодой король» (в 1170 был коронован как соправитель отца, но не обладал реальной властью, ум. в 1183), Ричард (см. Ричард I Львиное Сердце) и Гальфрид (ум. в 1186) при поддержке матери, части баронов, а также королей Франции и Шотландии подняли восстание против отца, которое было подавлено в следующем году. В дальнейшем сыновья Г. II неоднократно враждовали с отцом и друг с другом из-за контроля над различными владениями. В 1189 Ричард в союзе с королем Франции Филиппом II Августом начал войну против Г. II, в ходе которой тот заболел и скончался.

Лит.: Крылова С. Е. Английское государство и проблема французских владений Плантагенетов в середине XII в. // Проблемы социальной структуры и идеологии средневекового общества. Вып. 3. Л., 1980; Шток­мар В. В. История Англии в средние века. СПб., 2000; Эплби Дж. Т. Дина­стия Плантагенетов. Генрих II. Величайший монарх эпохи Крестовых походов. М., 2014; Bartlett R. England under the Norman and Angevin Kings, 1075—1225. Oxford, 1999; Gillingham J. The Angevin Empire. 2nd ed. London, 2001; Henry II: New Interpretations. Woodbridge, 2007; Hosler J. D. Henry II: A Medieval Soldier at War, 1147—1189. Leiden, 2007; Warren W. L. Henry II. Berkeley; Los Angeles (Ca.), 1973; White G. J. Restoration and Reform, 1153—1165: Recovery from Civil War in England. Cambridge, 2000. С. Г. Мереминский.