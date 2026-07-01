Генрих I Птицелов (нем. Heinrich I der Vogler) (ок. 876 ‒ 02.07.936, Мемлебен)

Ге́нрих I Птицело́в (нем. Heinrich I der Vogler) (ок. 876 — 02.07.936, Мемлебен) — герцог Саксонский (912—936) из рода Людольфингов; король Вост.-Франкского государства (Германии) (919—936), родоначальник Саксонской династии. Избран королем 12 мая 919 на съезде франконской и саксонской знати во Фрицларе. Ядром его королевства были Франкония и Саксония. К ним Г. I. присоединил этнические герцог­ства Швабию (919) и Баварию (921). В 925 добился суверенитета над Лотарингией. Таким образом, Г. I. объединил все германоязычные земли, отчего королевство стало восприниматься как Германия. От герцогов он требовал вассальной присяги, предоставляя взамен полную автономию, включая право церковной инвеституры. В разрез с каролингской традицией делить королевство между наследниками, Г. I. еще при жизни назначил единственным преемником Оттона I. В 924 в ходе опустошительного набега венгров Г. I. был вынужден заключить с ними мир на 9 лет в обмен на выплату дани. Тотчас по завершении перемирия Г. I. собрал войско и 15 мая 933 разбил их на р. Унштрут в Тюрингии. Совершал походы против полабских славян, основал в их землях крепость Мейсен. В 929 подчинил князя Чехии Вацлава. В 934 предпринял победоносный поход на Хедебю против данов. Военные успехи Г. I. стали возможны благодаря реформам: во-первых, строительству бургов в приграничных районах, во-вторых, увеличению доли тяжелой кавалерии в войске. В личном плане Г. I. отличало равнодушие к христианским ценностям: первым браком он женился на монахине, отказался от миропомазания, конфисковывал церковные владения ради выплаты дани венграм, в его правление в Саксонии не было основано ни одного монастыря. Искать поддержки епископата он начал, лишь овладев частью королев­ства Лотаря (Лотарингией) в 925 и получив тем самым возможность претендовать на императорский титул . Это притязание впоследствии реализовал Оттон I.

Ист.: Видукинд Корвейский. Деяния саксов. М., 1975.

Лит.: Beumann H. Die Ottonen. Stuttgart, 1991; Ehlers C. Die Integration Sachsens in das fränkische Reich (751—1024). Göttingen, 2007; Müller-Mertens, E. The Ottonians as Kings & Emperors // The New Cambridge Medieval History. Vol. III. Cambridge, 1999. P. 233—266. Е. Ю. Капранова.