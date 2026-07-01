ГЕНРИХ I (КОРОЛЬ АНГЛИИ)

ГЕНРИХ I - ко­роль Анг­лии (c 1100 года), гер­цог Нор­ман­дии.

Младший сын Вильгельма Завоевателя. После смерти старшего брата Вильгельма II (1087-1100 годы) захватил власть, склонив на свою сторону английских баронов обещанием гарантировать соблюдение их феодальных прав и привилегий. В 1106 году нанёс поражение своему старшему брату, претендовавшему на английский престол, герцогу Нормандскому (1087-1106 годы) Роберту II, пленил его и присоединил Нормандию к английским владениям. Значительно укрепил государственный аппарат.

При Генрихе I оформилась королевская курия как центральный орган управления. Для объединения анг­ло­сак­сов и нор­манд­цев вос­ста­но­вил дей­ст­вие за­ко­нов Эду­ар­да Ис­по­вед­ни­ка . Вступил в конфликт с папой по вопросу о праве назначения английских епископов. По соглашению 1107 года сохранил за собой право на получение феодальной присяги от английских прелатов при их вступлении во владение церковными землями. В 1127 году назначил своей наследницей дочь Матильду, вышедшую в 1128 году замуж за графа Анжуйского Жоффруа V Плантагенета, что укрепило позиции Англии на севере Франции.

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