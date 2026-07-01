ГЕНРИХ I (КОРОЛЬ АНГЛИИ)
ГЕНРИХ I - король Англии (c 1100 года), герцог Нормандии.
Младший сын Вильгельма Завоевателя. После смерти старшего брата Вильгельма II (1087-1100 годы) захватил власть, склонив на свою сторону английских баронов обещанием гарантировать соблюдение их феодальных прав и привилегий. В 1106 году нанёс поражение своему старшему брату, претендовавшему на английский престол, герцогу Нормандскому (1087-1106 годы) Роберту II, пленил его и присоединил Нормандию к английским владениям. Значительно укрепил государственный аппарат.
При Генрихе I оформилась королевская курия как центральный орган управления. Для объединения англосаксов и нормандцев восстановил действие законов Эдуарда Исповедника. Вступил в конфликт с папой по вопросу о праве назначения английских епископов. По соглашению 1107 года сохранил за собой право на получение феодальной присяги от английских прелатов при их вступлении во владение церковными землями. В 1127 году назначил своей наследницей дочь Матильду, вышедшую в 1128 году замуж за графа Анжуйского Жоффруа V Плантагенета, что укрепило позиции Англии на севере Франции.