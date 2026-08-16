Генрих I Капетинг (1008 ‒ 04.08.1060, Витри-о-Лож, близ Орлеана)

Ге́нрих I Капети́нг (1008 — 04.08.1060, Витри-о-Лож, близ Орлеана) — король Франции (с 1031). Сын Роберта II Благочестивого. Унаследовал от отца герцогство Бургундское (1016). Коронован в Реймсе 14 мая 1027 еще при жизни отца. Правление пришлось на эпоху феодальной раздробленности; король защищал свою власть и земли от притязаний могущественных сеньоров; страна страдала от голода (1031—1034) и эпидемий. При восшествии на престол столкнулся с вооруженной оппозицией младшего брата Роберта, который оспаривал у него корону, поддержанного королевой-матерью и крупными вассалами во главе с графом Блуаским и Шампанским Эдом II. Вынужден был бежать к герцогу Нормандскому Роберту Великолепному (Дьяволу) и уступить ему французский Вексен в благодарность за помощь в сохранении трона. Г. I. примирился с братом и отдал ему в апанаж Бургундское герцогство (1032). Продолжал бороться против графа Эда II и заключил против него союз (1033) с императором Священной Римской империи Конрадом II, а также с графами Анжуйским и Фландрским. Война (1034—1039) велась в Шампани и Лотарингии, на стороне противников Г. I был его брат Эд и сыновья умершего Эда II (после 1037). Г. I. одержал победу, отвоевал Санс и присоединил область Сенонэ к домену. С 1044 оспаривал притязания бывших союзников, в том числе императора Генриха III, заявив свои права на Лотарингию. Сложные отношения были с герцогом Нормандским Вильгельмом I Завоевателем: Г. I. был его опекуном, затем поддержал его права на Нормандское герцогство против восставших вассалов (1046), обеспечив победу (битва при Валь-э-Дюн, 1047). Вступил с ним в конфликт , создав мощную коалицию из графов Анжу, Оверни, Шампани и герцога Аквитании, но потерпел поражения при Мортемере (1054) и Варавиле (1058). При Г. I (1040—1050) появляется «тесный оммаж» (hommage lige), гарантировавший приоритет среди нескольких вассальных клятв. Умело лавируя между соперниками, Г. I. сумел укрепить королевскую власть, в том числе с помощью справедливого суда и охраны кутюм. В 1051 вторым браком женился на дочери киевского князя Ярослава Владимировича (Мудрого), Анне; их сын Филипп I унаследовал трон Франции (коронован при жизни отца 23 мая 1059).

Лит.: Gobry I. Henri 1er: fils de Ro­bert II: 1031—1060. Paris, 2008. С. К. Цатурова.