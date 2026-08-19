Генрих I Боклерк (фр. beauclerc ‒ «хорошо образованный») (1068, Селби, Йоркшир, Англия ‒ 1 декабря 1135, Лион-ла-Форе, Нормандия)

Ге́нрих I Боклерк (фр. beauclerc — «хорошо образованный») (1068, Селби, Йоркшир, Англия — 1 декабря 1135, Лион-ла-Форе, Нормандия) — английский король (2 августа 1100 — 1 января 1135) из Нормандской дина­стии. Г. I. — младший из трех сыновей Вильгельма I Завоевателя. В 1090-е он принимал активное участие в междоусобицах братьев из-за владений в Нормандии. В 1100 Г. I взошел на престол в результате гибели брата, короля Вильгельма Рыжего, на охоте (вероятно, в результате заговора). Г. I. был провозглашен королем группой поддерживавших его феодалов в обход законного наследника престола, старшего брата Роберта, в то время возвращавшегося из Первого крестового похода и не имевшего возможности помешать этому. Большим успехом в области династической политики был брак Г. I. с Матильдой (Эдитой) — дочерью шотландского короля Малкольма III и наследницы старой английской (Уэссекской) династии Маргариты Святой. Это придавало легитимность претензиям Г. I. как на преемственность с донормандскими правителями Англии, так и на влияние в Шотландии. Второй брак короля, заключенный после смерти Матильды в 1118 с Аделизой Лувенской, был направлен на укрепление связей со Священной Римской империей, необходимых Англии для противостояния Франции. Несмотря на наличие большого количества бастардов, у Г. I. было всего двое детей от первого брака — Вильгельм, погибший при кораблекрушении в 1120, и Матильда, выданная замуж в 1114 за императора Генриха V, а после его смерти — за Жоффруа Плантагенета (см. Плантагенеты) Анжуйского (1128). Главным вектором внешней политики Г. I. была борьба со старшим братом Робертом за единство Англии и Нормандии под властью одной короны. В 1101 Роберт высадился с войском в Англии, однако Г. I сумел избежать кровопролития и заключил с ним договор в Алтоне, согласно которому Англия оставалась за Г. I., а Нормандия — за Робертом. Уже через год Г. I. начал последовательное подавление сторонников Роберта в Англии, а затем — серию военных операций в Нормандии (1104—1106), которые увенчались победой при Таншбре (28 сентября 1106) над войсками Роберта и пленением последнего. Борьба за Нормандию повлекла за собой постоянные конфликты с французскими королями, поэтому на протяжении всего своего правления Г. I вел многочисленные войны и династические интриги во Франции, вовлекавшие мелких фео­дальных властителей (Анжу, Блуа, Мэна и др.). Войны осложнялись заговорами и мятежами оппозиции в самой Нормандии (1123), однако в целом это направление внешней политики Г. I. оказалось успешным и упрочило целостность англо-нормандских владений. Внутренняя политика Г. I. с самого начала демонстрировала отход от чрезмерной жесткости и притеснений населения со стороны предыдущего короля. Взойдя на престол , Г. I. издал так называемую «Хартию вольно­стей» — манифест, провозглашавший защиту и гарантии прав подданных от произвола со стороны властей. В частности, «Хартия» освобождала церковь и рыцарство от прежних нерегламентированных поборов, таких как платежи за браки детей вассалов, за наследование имения. Обязанности рыцарства были ограничены военной службой. Простому народу Г. I. гарантировал соблюдение «законов короля Эдуарда», рассматривавшихся общественным мнением того времени как образец справедливости. «Хартия вольностей» носила популистский характер и в дальнейшем периодически нарушалась. Отношения Г. I. с церковью определялись общеевропейским конфликтом между папством и светской властью из-за инвеституры. Глава английской церкви, Ансельм Кентерберийский, проявил себя как последовательный сторонник папской позиции, встав в оппозицию королю, поэтому был вынужден удалиться из страны в 1103, а Г. I. оказался под угрозой интердикта. Конфликт был исчерпан достижением в 1107 соглашения, по которому инвеститура оставалась в руках церкви, но епископы и аббаты должны были до рукоположения приносить оммаж королю. Важной тенденцией внутренней политики Г. I. являлось постепенное складывание государственного аппарата. Центральную роль в аппарате играла Малая королевская курия, являвшаяся одновременно и верховным судом, и финансовым ведомством. Характерной чертой администрации было органичное сочетание франко-нормандских и англосаксонских традиций управления, например сохранялась старая английская система административно-территориального деления на сотни должность шерифов. В области судопроизводства наметился переход от архаичных норм (типа ордалий) к более прогрессивным (суд присяжных). Характер Г. I. был противоречивым. Современники отмечали в нем как грубость, жестокость, жадность и склонность к разврату, так и скромность в быту, остроумие , чувство юмора, рациональность. Король увлекался охотой и коллекционированием экзотических животных. Г. I. владел английским языком, что импонировало англоязычным подданным. Смерть Г. I. в 1135 создала проблему престолонаследия, так как законных наследников мужского пола у него не осталось. Хотя еще в 1127 он объявил своей преемницей дочь Матильду, ее права на престол оспаривал племянник Г. I. Стефан Блуаский, что повлекло за собой длительную вооруженную междоусобную борьбу за английский трон (1135—1154).

Ист.: Памятники истории Англии / Пер. Д. М. Петрушевского. М., 1936; Ordericus Vitalis. The Ecclesiastical History (Historia Ecclesiastica) of Orderic Vitalis / Ed. by M. Chibnall.Vol. 2. Oxford, 1969; William of Malmesbury. Gesta regum anglorum. Vols. 1—2. Vaduz, 1964.

Лит.: Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание. СПб., 2007; Джуэтт С. О. Завоевание Англии норманнами. М., 2003; Дуглас Д. Ч. Норманны от завоеваний к достижениям. СПб., 2003; Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X—XIII / Пер. с фр. СПб., 2001; Hollister C. W. Henry I. Yale, 2001. М. М. Горелов.