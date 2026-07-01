Гeнрих Хантингдoнский (англ. Henry of Huntingdon, лат. Henricus Huntendonensis) (ум. ок. 1157)

Гéнрих Хантингдóнский (англ. Henry of Huntingdon, лат. Henricus Huntendonensis) (ум. ок. 1157) — английский хронист, поэт. Сын Николая, архидиакона Хантингдонского, принадлежавшего к знатному нормандскому роду Гланвилей, представители которого переселились в Англию после Нормандского завоевания 1066. К этому же роду принадлежал известный юрист Ранульф де Гленвилл, главный юстициарий Англии в правление короля Генриха II (1154—1189). Начальное образование Г. Х. получил в школе при соборе Линкольна, позднее, как он сам сообщает, учился во Франции, у знаменитого богослова и библеиста Ансельма Ланского (умер в 1117), одного из авторов «Ординарной глоссы» на Священное Писание (см. Библия). В Лане в этот период учились многие представители знатных англо-нормандских семей, в том числе племянник епископа Линкольнского Роберта Блоэта (1093—1123) Александр, впоследствии также епископ Линкольнский (1123—1148). После смерти отца (1110) Г. Х. во­преки нормам канонического права унаследовал прибыльную должность архидиакона Хантингдона, которую занимал до конца жизни. Как каноник Линкольнского собора он, по-видимому, неоднократно сопровождал епископов Линкольна в поездках к королевскому двору и на крупные церковные соборы. В 1138–1139 Г. Х. вместе с архиепископом Теобальдом Кентерберийским (1138—1161) ездил в Рим на II Латеранский собор. Вопреки принятым в XII в. в Римско-католической церкви мерам по укреплению целибата духовенства (часть так называемой Григориан­ской реформы), Г. Х. был женат и имел по меньшей мере одного сына, Адама, также ставшего клириком. Как и отец, Адам был женатым клириком, его сын Аристотель служил королевским судьей на рубеже XII—XIII вв. И Адам, и Аристотель были, по-видимому, достаточно образованными людьми — на это указывает использование по отношению к ним в документах титула «магистр», а также экзотическое для Англии имя, которым Адам нарек своего сына.

Крупнейшее и наиболее известное сочинение Г. Х. — «История англов» (Historia Anglorum), над которой он работал со 2-й половины 1120-х до середины 1150-х, первоначально — по поручению епископа Линкольнского Александра. Эта книга стала одним из первых последовательных изложений истории Британии от походов Юлия Цезаря (I в. до н. э.) до восшествия на престол короля Генриха II (1154). Известно примерно 40 рукописей этого труда (датируются временем между XII и XVII вв.), в них представлены 6 редакций, отражающих разные стадии работы Г. Х. над текстом. Наиболее ранняя (в 7 книгах) относится примерно к 1130, последняя (в 10 книгах) — к середине 1150-х (после 1154). Основными источниками Г. Х. послужили «Церковная история народа англов» Беды Достопочтенного и «Англосаксонская хроника», которую он самостоятельно переводил с древнеанглийского языка на латынь. В заключительных книгах «Истории англов» содержатся важные сведения о правлении королей Генриха I (1100—1135) и Стефана (1135—1154). Именно Г. Х. впервые сформулировал концепцию «гептархии» — сосуществования в ранний англосаксонский период 7 королевств (Кента, Сассекса, Эссекса, Уэссекса, Вост. Англии, Мерсии и Нортумбрии). Историческая несостоятельность этой схемы была доказана исследователями лишь во 2-й половине XX в. Основой мировоззрения Г. Х. в «Истории англов» выступает провиденциализм: чтобы покарать жителей Британии за их грехи, Бог регулярно обрушивал на них кары — нашествия римлян, пиктов и скоттов, англосаксонских племен, викингов и норманнов. Важное место в сочинении Г. Х. занимает тема «презрения к миру» (contemptus mundi). Некоторые из исторических анекдотов, которые он приводит, чтобы ее проиллюстрировать (о короле Кнуде, пытавшемся отдавать приказы морю, о короле Генрихе I, который умер, объевшись миногами, и др.), стали частью английской исторической мифологии.

Помимо «Истории англов» Г. Х. принадлежит целый ряд поэтических сочинений на латыни, в которых заметно влияние представителей «луарской школы» XI—XII вв. (Хильдеберта Лаварденского, Марбода Реннского и др.). Сохранились его большая поэма «Английский сад» (Anglicanus ortus) о свойствах растений и драгоценных камней, а также 2 книги «серьезных» эпиграмм. Утрачены известные по упоминаниям 6 книг «шутливых» эпиграмм, трактаты «О мерах и весах», «О Законе Божьем». Целый ряд стихов соб­ственного сочинения Г. Х. включил и в «Историю англов».

Соч.: История англов // Пер. С. Г. Мереминского. М., 2015; Historia Anglorum // Ed. D. E. Greenway. Oxford, 1996; Anglicanus ortus. A Verse Herbal of the Twelfth Century // Ed. W. Black. Toronto—Oxford, 2012.

Лит.: Мереминский С. Г. Формирование традиции: английское историописание 2-й половины XI — 1-й половины XII вв. М., 2016; Blacker J. The Faces of Time: Portrayal of the Past in Old French and Latin Historical Narrative of the Anglo-Norman Regnum. Austin, 1994; Gillingham J. The English in the Twelfth Century: Imperialism, National Identity, and Political Values. Woodbridge, 2000; Partner N. F. Serious Entertainments: the Writing of History in Twelfth-century England. Chicago—London, 1977. С. Г. Мереминский.