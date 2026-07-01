ГЕНРИХ ФОН ФЕЛЬДЕКЕ

ГЕНРИХ ФОН ФЕЛЬДЕКЕ - нидерландский и немецкий поэт.

Писал на нижнефранкском диалекте. Некоторое время жил при дворе Германа Тюрингского. Автор первого немецкого рыцарского романа «Энеида» («Eneas», 1175-1190 годы, издано в 1784 году), представляющего собой вольное стихотворное переложение анонимного французского «Романа об Энее» («Roman d’Eneas», около 1160 года). Среди других произведений Генриха фон Фельдеке - стихотворное житие святого Серватия («Sente Servas», 1170-1175 годы, издано 1857 год), а также любовная лирика, отразившая влияние французской кур­ту­аз­ной по­эзии .

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