ГЕНОВЕФА ЖЕНЕВЬЕВА

ГЕНОВЕФА ЖЕНЕВЬЕВА - христианская святая, одна из самых почитаемых во Франции, небесная покровительница Парижа.

Дочь го­ро­жан, ещё де­воч­кой об­ра­ти­ла на се­бя вни­ма­ние святого Гер­ма­на Ок­серр­ско­го (умер около 448 года) и по­лу­чи­ла его бла­го­сло­ве­ние. Он по­да­рил ей мед­ную мо­не­ту (по др. дан­ным, же­тон) с сим­волом Хри­ста , ко­то­рая ста­ла для Геновефы знаком посвящённости небесному Жениху (в 14 лет над ней был совершён соответствующий обряд). После смерти родителей Геновефа (традиция передает имя её матери - Геронтия) переехала в Паризии к крёстной; через некоторое время стала руководительницей дев, также желавших посвятить себя Христу, среди которых были дочь и сестра Хлодвига I.

Геновефа обладала влиянием и на самого короля, принявшего христианство около 496 года или 498 года; по её просьбе Хлодвиг I начал строительство храма Святых апостолов Петра и Павла. Согласно традиции, молитвами Геновефы в 451 году г. Паризии был спасён от нашествия гуннов гун­нов под пред­во­ди­тель­ст­вом Ат­ти­лы.

Место погребения святой Геновефы находилось в крипте базилики Святых апостолов Петра и Павла, при которой уже в VIII веке возник монастырь. Во время Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века мощи святой Геновефы были сожжены толпой, но затем немногие сохранившиеся частицы были собраны и ныне покоятся в Париже в храме Святого Стефана на холме; там же с 1803 года находится высеченный из известняка саркофаг святой Геновефы, извлечённый из-под развалин древней базилики Хлодвига I.

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