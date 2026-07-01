ГЕНОВЕФА ЖЕНЕВЬЕВА
ГЕНОВЕФА ЖЕНЕВЬЕВА - христианская святая, одна из самых почитаемых во Франции, небесная покровительница Парижа.
Дочь горожан, ещё девочкой обратила на себя внимание святого Германа Оксеррского (умер около 448 года) и получила его благословение. Он подарил ей медную монету (по др. данным, жетон) с символом Христа, которая стала для Геновефы знаком посвящённости небесному Жениху (в 14 лет над ней был совершён соответствующий обряд). После смерти родителей Геновефа (традиция передает имя её матери - Геронтия) переехала в Паризии к крёстной; через некоторое время стала руководительницей дев, также желавших посвятить себя Христу, среди которых были дочь и сестра Хлодвига I.
Геновефа обладала влиянием и на самого короля, принявшего христианство около 496 года или 498 года; по её просьбе Хлодвиг I начал строительство храма Святых апостолов Петра и Павла. Согласно традиции, молитвами Геновефы в 451 году г. Паризии был спасён от нашествия гуннов гуннов под предводительством Аттилы.
Место погребения святой Геновефы находилось в крипте базилики Святых апостолов Петра и Павла, при которой уже в VIII веке возник монастырь. Во времяФранцузской революции XVIII века мощи святой Геновефы были сожжены толпой, но затем немногие сохранившиеся частицы были собраны и ныне покоятся в Париже в храме Святого Стефана на холме; там же с 1803 года находится высеченный из известняка саркофаг святой Геновефы, извлечённый из-под развалин древней базилики Хлодвига I.