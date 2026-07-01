ГЕННИН ВИЛЛИМ ИВАНОВИЧ

ГЕННИН ВИЛЛИМ ИВАНОВИЧ - спе­циа­лист в об­лас­ти гор­но-ме­тал­лур­гического про­из­вод­ст­ва, генерал-лейтенант (1728 год).

Ге­орг Виль­гельм де Ген­нин. При­гла­шён на русскую служ­бу ца­рём Пет­ром I (1697 год), слу­жил фей­ер­вер­ке­ром (1698 год), обу­чал мо­ло­дых дво­рян артиллерийскому де­лу. Уча­ст­во­вал в сра­же­ни­ях под Вы­бор­гом и Кекс­голь­мом (1710 год) в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов . В 1713 году назначен комендантом г. Олонец и начальником Петровского, Повенецкого и Кончезерского горно-металлургического заводов.

Совершенствовал технологию изготовления пушек и боевых припасов к ним, построил комплексную установку для обработки стволов (1714 год), организовывал поисковые экспедиции с целью разведки месторождений медной и железной руд. Создал горнозаводскую школу и наладил профессиональную подготовку рабочих на заводах. В 1721 году составил проект и руководил строительством Сестрорецкого оружейного завода (с 1735 года его управляющий) близ Санкт-Петербурга.

В 1722 году командирован на Урал для расследования ссоры Н. Д. Де­ми­до­ва с В. Н. Та­ти­ще­вым. Убедившись в правоте Татищева, просил Петра I назначить его начальником Уральских горных заводов, однако на эту должность был определён сам. Под его руководством построены: крепость Екатеринбург, а также Лялинский, Пыскорский, Ягожихинский (1723 год), Полевской, Егошихинский (1724 год), Верх-Исетский (1726 год) заводы на Урале.

При непосредственном участии Геннина началось освоение Алтая, строительство там металлургических предприятий (1722-1734 годы). Организовал на Екатеринбургском заводе чеканку квадратной медной монеты (1725 год). Член Военной коллегии (1735-1737 годы), управляющий Главной артиллерийской канцелярией (1735-1750 годы). Построил в Туле завод по производству медной фурнитуры для армейских мундиров (1737 год). Автор «Описания Уральских и Сибирских заводов» (1735 год; впервые изданы в 1937 году). Награждён орденом Святого Александра Невского (1731 год).

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