ГЕННИН ВИЛЛИМ ИВАНОВИЧ
ГЕННИН ВИЛЛИМ ИВАНОВИЧ - специалист в области горно-металлургического производства, генерал-лейтенант (1728 год).
Георг Вильгельм де Геннин. Приглашён на русскую службу царём Петром I (1697 год), служил фейерверкером (1698 год), обучал молодых дворян артиллерийскому делу. Участвовал в сражениях под Выборгом и Кексгольмом (1710 год) в ходе Северной войны 1700-1721 годов. В 1713 году назначен комендантом г. Олонец и начальником Петровского, Повенецкого и Кончезерского горно-металлургического заводов.
Совершенствовал технологию изготовления пушек и боевых припасов к ним, построил комплексную установку для обработки стволов (1714 год), организовывал поисковые экспедиции с целью разведки месторождений медной и железной руд. Создал горнозаводскую школу и наладил профессиональную подготовку рабочих на заводах. В 1721 году составил проект и руководил строительством Сестрорецкого оружейного завода (с 1735 года его управляющий) близ Санкт-Петербурга.
В 1722 году командирован на Урал для расследования ссоры Н. Д. Демидова с В. Н. Татищевым. Убедившись в правоте Татищева, просил Петра I назначить его начальником Уральских горных заводов, однако на эту должность был определён сам. Под его руководством построены: крепость Екатеринбург, а также Лялинский, Пыскорский, Ягожихинский (1723 год), Полевской, Егошихинский (1724 год), Верх-Исетский (1726 год) заводы на Урале.
При непосредственном участии Геннина началось освоение Алтая, строительство там металлургических предприятий (1722-1734 годы). Организовал на Екатеринбургском заводе чеканку квадратной медной монеты (1725 год). Член Военной коллегии (1735-1737 годы), управляющий Главной артиллерийской канцелярией (1735-1750 годы). Построил в Туле завод по производству медной фурнитуры для армейских мундиров (1737 год). Автор «Описания Уральских и Сибирских заводов» (1735 год; впервые изданы в 1937 году). Награждён орденом Святого Александра Невского (1731 год).