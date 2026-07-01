Геннегaу (нид. Henegouwen, фр. Hanault)

Геннегáу (нид. Henegouwen, фр. Hanault) — историческая область (графство) на юге исторических Нидерландов. Большая часть — в составе современной Бельгии (ядро провинции Эно в валлонской части страны, административный центр — г. Монс, население — 1 млн 300 тыс. человек в 2010); меньшая (с центром в Валансьене) входит во француз­ский департамент Нор. Название области означает «гау ( область , округ у древнегерманских племен) на реке Эн (одном из притоков Шельды)». Территория Г. входила во владения франков при Меровингах и Каролингах, после распада их империи оказалась в составе Лотарингии, затем — герцогства Нижняя Лотарингия. В начале X в. выделилось как практически самостоятельное графство (первая династия его правителей состояла в тесном родстве с герцогами Лотарингии) и находилось в таком статусе в составе Священной Римской империи. В Средние века Г. было богатой сельскохозяй­ственной областью, поставляло зерно в соседние регионы (Фландрию и Брабант), что определяло его экономическое и стратегическое значение. Здесь были сильны позиции знати, города же (за исключением Валансьена и Монса) практически не играли роли в политике. Г. дважды входило в личную унию с Фландрией (1067—1071, 1191—1246), затем с Голландией и Зеландией (династия Авенов в 1299—1356, династия Виттельсбахов в 1356—1428/1433). Борьба последней представительницы династии Виттельсбахов Якобы Баварской с герцогом Бургундским Филиппом Добрым завершилась переходом Г., Голландии и Зеландии в состав формировавшегося государ­ства герцогов Бургундских в 1428—1433. Знать Г. играла важную роль при их дворе. После гибели герцога Карла Смелого в 1477 французские войска Людовика XI захватили Г., но вскоре были вынуждены отступить. Аррасский договор 1482 закрепил Г. за наследниками Марии Бургундской и Максимилиана I Габсбурга. В начале XVI в. Г. вошло в так называемый Бургундский округ , объявленный в 1548 неделимым комплексом земель 17-ти провинций. В ходе Нидерландской революции XVI в. Г. совместно с другими валлонскими провинциями (Артуа, Дуэ) заключило Аррасскую унию, признав суверенитет Филиппа II и неприкосновенность католицизма. Это способствовало сохранению южных провинций, в их числе Г., под властью испанских Габсбургов. В 1659 по Пиренейскому миру, завершившему войну Франции с Испанией (см. Тридцатилетняя война), южная часть Г. отошла к Франции. В результате войны за Испанское наследство Г. в составе комплекса провинций Южн. Нидерландов перешло во владение австрийских Габсбургов. В 1795 захвачено войсками Французской республики. В ходе административных преобразований территория Г. вошла в состав департамента Жемапп. Кроме части исторической территории Г. в его состав вошли части Намюра (с центром в г. Шарлеруа) и Льежского епископства, а также бывшие земли епископства Турне. По результатам Венского конгресса 1814—1815 территория департамента Жемапп вошла в состав Королевства объединенных Нидерландов, получив название провинции Эно (Г.). После Бельгийской революции 1830 Эно является провинцией независимого Королевства Бельгия. Восточные части провинции (в первую очередь Шарлеруа и его окрестности) являлись промышленным регионом, важным центром добычи каменного угля и металлургии. После Второй мировой войны начался упадок промышленности Эно, что сделало регион одним из беднейших и наименее благополучных в стране. В 1963 в соответствии с так называемыми «лингвистиче­скими законами», разделившими страну лингвистической границей, к провинции Эно был присоединен франкоязычный округ Мускрон. С 1970 входит в состав Валлонского региона Бельгии. В 1998—2015 ряд исторических памятников на территории Эно (неолитические каменоломни вблизи Монса; колокольни-беффруа; собор Нотр-Дам в Турне; гидравлические судоподъемники на Центральном канале; крупнейшие угольные шахты) был включен в список Всемирного наследия ­ЮНЕСКО.

Ист.: Cartulaire des comtes de Hainaut de l’avénement de Guillaume II à la mort de Jacqueline de Bavière / Pub. Par L. Devillers. Bruxelles, 1883—1889. T. 1—6.

Лит.: Dumoulin M., Gérard E., Wijngaert M. van den. Nouvelle histoire de Belgique. Vol. 1—2. Bruxelles, 2005; Hainault et Tournaisis. Recuel d’études dédiées à la mémoire de Jacque Nazet / C. Billen et al. Bruxelles, 2000; Pirenne H. La place du Hainaut dans l’histoire de Belgique // Annales du Congrès archéologique et historique de Mons. Mons, 1929. А. А. Майзлиш, А. О. Хорошева.