ГЕННЕГАУ ЭНО

ГЕННЕГАУ ЭНО - историческая область на территории современной Бельгии и Северной Франции.

Главный город - Монс. Название появилось в VIII веке. С IX века Геннегау - графство в составе Нижней Лотарингии, к XIII веку превратилось в фактически независимое феодальное владение, входившее в Свя­щен­ную Римскую им­пе­рию . В 1191-1278 годах графы Геннегау были одновременно графами Фландрии, в 1299-1354 годах - на основании личной унии графами также Голландии. В 1345 году графство Геннегау перешло под власть Виттельсбахов, в 1433 году - под власть герцогов Бургундских, в 1482 году отошло к Габсбургам, став одной из 17 провинций Нидерландов. После Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века Геннегау в качестве провинции вошло в состав Испанских, затем Австрийских Нидерландов. В 1678 году южная часть Геннегау отошла к Франции. В 1795-1815 годах в составе Франции, в 1815-1830 годах в Нидерландском королевстве, с 1830 года в Королевстве Бельгия.

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