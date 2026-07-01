ГЕННАДИЙ СВЯТОГОРЕЦ

ГЕННАДИЙ СВЯТОГОРЕЦ - сербский иеромонах, доместик одного из крупных афонских монастырей (возможно, Иверского), агиограф, гимнограф , переводчик, книгописец.

Скудные сведения о нем содержатся в указании авторства славянской службы прп. Петру Афонскому («Творение Генадия иеромонаха и доместика»), в акростихе по тропарям («Песнь Петру Афонскому») и богородичнам («Геннадие») канона службы и в подписи-автографе, сделанном с ошибками «византийской» тайнописью (««неsвн sлчнw взь(!) - Генадие доiесмигь (!)) после пространного жития святого Петра в Сборнике Хиландарского монастыря (конец XV века; Chil. 463; описание ркп.: Богдановић Д. Каталог ћирилских рукописа ман-ра Хиландара. Београд, 1978. С. 177-178; образец почерка с тайнописной подписью: Палеографски албум. Београд, 1978. Сл. 112).

О времени жизни Геннадия Святогорца прямых свидетельств не сохранилось. Дж. Радойчич по косвенным данным, содержащимся в творениях или на признании или непризнании единственного известного в настоящее время их списка автографом и на основании упоминания в службе (в стихире 1-го гласа на великой вечерне и тропаре песни 1-го канона) «агарянских чад наития и озлобления», был склонен относить деятельность Геннадия Святогорца ко 2-й половине XIV - 1-й половине XV веков (Paдojичић Ђ. Сп. Стихови о иноку Иcajи // ЛетМС. 1961. Књ. 387. Св. 4. С. 361). Но впоследствии Дж. Трифунович справедливо указал, что подобные мотивы в большей степени характерны для сербских текстов середины XV - начала XVI веков, и отметил элементы черновика в сохранившейся рукописи (Трифуновић Ђ. Служба св. Петру Атонском jepoм. и доместика Генадиjа // Генадиjе Светогорац. Служба. С. 28-33).

Написанная Геннадием Святогорцем по Иерусалимскому уставу служба прп. Петру Афонскому представляет высокий образец аскетической гимнографии на славянской почве. Проложное Житие прп. Петра, снабженное двустишием, не включено в службу святому в рукописи Chil. 467, а помещено отдельно, но принадлежность их одному автору устанавливается на основании стилистического сходства. Это житие (издано в сербском переводе: Генадиjе Светогорац. Служба. С. 119-123) представляет собой не сокращение пространного греческого жития, славянский перевод которого находится здесь же, а самостоятельную версию, написанную, по всей видимости, на основании устных преданий, связанных с Иверским монастырем, что косвенно может указывать на связь самого Геннадия Святогорца с этой обителью.

Вопрос о переводе или редактировании Геннадием Святогорцем перевода пространного Жития прп. Петра, представленного в рукописи Chil. 463, нуждается в исследовании. Как книгописец Геннадий Святогорец ориентирован на монументальные, но не очень каллиграфические (особенно заметно нарушение ритма письма) сербские книжные почерки 2-й - 3-й четверти XV века (что, возможно, косвенно указывает на время его обучения грамоте), в свою очередь восходящие к литургическому полууставу рубежа XIV-XV веков; в правописании он последовательно придерживается ресавской орфографии, господствующей в то время в южнославянской рукописной и старопечатной книге.

Сочинения:

Генадиjе Светогорац. Служба св. Петру Атонском / Приред. Ђ. Трифуновић. Крушевац, 1995.

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