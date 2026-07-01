ГЕННАДИЙ

ГЕННАДИЙ - ар­хи­епи­скоп Нов­го­род­ский и Псков­ский (с 1484 года), биб­ле­ист, ли­тур­гист , пуб­ли­цист, про­све­ти­тель.

Видимо, в конце 1420-х годов или в 1430-х годах принял монашество в Валаамском монастыре. Между 1471 и 1477 годами стал архимандритом московским Чудова монастыря в Кремле, где в 1483 году заложил каменную церковь во имя Святого Алексия.

В 1487 году воз­гла­вил борь­бу про­тив ере­си «жи­дов­ст­вую­щих»; до­бил­ся про­ве­де­ния цер­ков­ных со­бо­ров, по­свя­щён­ных раз­бо­ру дел о ере­си (в 1488 году, 1490 году). Вы­сту­пал про­тив по­свя­ще­ния в сан не­гра­мот­ных и со­вер­ше­ния бо­го­слу­же­ния кли­ри­ка­ми-двое­жен­ца­ми; хо­да­тай­ст­во­вал пе­ред великим кня­зем мо­с­ков­ским об уч­ре­ж­де­нии учи­лищ для ду­хо­вен­ст­ва. Под­дер­жи­вал великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча в спорах с митрополитом Геронтием об обрядах освящения новых церквей (конец 1470-х годов).

Был одним из наиболее последовательных противников великокняжеской политики по отчуждению церковного недвижимого имущества (в том числе в Новгородской епархии), что стало главной причиной его удаления с кафедры (1504 год) по распоряжению великого князя. Остаток жизни провёл в Чудовом монастыре, погребён там же в соборе в честь Чуда архангела Михаила. С уничтожением собора (в 1929 году) погребение было утрачено.

Под руководством Геннадия в 1490-е годы был составлен первый полный русский библейский кодекс - так называемая Геннадиевская Библия, которая позднее была положена в основу Ост­рож­ской (1581 год), а затем Московской (1663 год) Библий. Окозрительный устав (конец XV - начало XVI века), составленный Геннадием, стал ключом к практическому применению Иерусалимского устава (при большом разнообразии состава минейных служб по Ие­ру­са­лим­ско­му ус­та­ву окозрительный устав наглядно показывал особенности совершения службы в конкретный день церковного года с точностью до одного песнопения).

Геннадий - автор пасхалии на 70 лет (1492 год), явившейся немаловажным событием в жизни Церкви, поскольку сам факт её составления опровергал усилившиеся в последней четверти XV века эсхатологические ожидания, связанные с наступлением в 1492 году 7000-летия от Сотворения мира.

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