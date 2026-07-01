ГЕННАДИЙ
ГЕННАДИЙ - архиепископ Новгородский и Псковский (с 1484 года), библеист, литургист, публицист, просветитель.
Видимо, в конце 1420-х годов или в 1430-х годах принял монашество в Валаамском монастыре. Между 1471 и 1477 годами стал архимандритом московским Чудова монастыря в Кремле, где в 1483 году заложил каменную церковь во имя Святого Алексия.
В 1487 году возглавил борьбу против ереси «жидовствующих»; добился проведения церковных соборов, посвящённых разбору дел о ереси (в 1488 году, 1490 году). Выступал против посвящения в сан неграмотных и совершения богослужения клириками-двоеженцами; ходатайствовал перед великим князем московским об учреждении училищ для духовенства. Поддерживал великого князя московского Ивана III Васильевича в спорах с митрополитом Геронтием об обрядах освящения новых церквей (конец 1470-х годов).
Был одним из наиболее последовательных противников великокняжеской политики по отчуждению церковного недвижимого имущества (в том числе в Новгородской епархии), что стало главной причиной его удаления с кафедры (1504 год) по распоряжению великого князя. Остаток жизни провёл в Чудовом монастыре, погребён там же в соборе в честь Чуда архангела Михаила. С уничтожением собора (в 1929 году) погребение было утрачено.
Под руководством Геннадия в 1490-е годы был составлен первый полный русский библейский кодекс - так называемая Геннадиевская Библия, которая позднее была положена в основу Острожской (1581 год), а затем Московской (1663 год) Библий. Окозрительный устав (конец XV - начало XVI века), составленный Геннадием, стал ключом к практическому применению Иерусалимского устава (при большом разнообразии состава минейных служб по Иерусалимскому уставу окозрительный устав наглядно показывал особенности совершения службы в конкретный день церковного года с точностью до одного песнопения).
Геннадий - автор пасхалии на 70 лет (1492 год), явившейся немаловажным событием в жизни Церкви, поскольку сам факт её составления опровергал усилившиеся в последней четверти XV века эсхатологические ожидания, связанные с наступлением в 1492 году 7000-летия от Сотворения мира.