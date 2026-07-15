Геннaди, Григoрий Николaевич (18[30].03.1826, Санкт-Петербург ‒ 26.02[09.03].1880, Санкт-Петербург)

Геннáди, Григóрий Николáевич (18[30].03.1826, Санкт-Петербург — 26.02[09.03].1880, Санкт-Петербург) — российский библиофил, библиограф и историк русской литературы (см. Библиография ис­торическая). В 1847 окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. С 1849 начал заниматься литературной деятельностью. Сотрудничал в «Библиотеке для чтения», «Голосе», «Москвитянине», «Отечественных записках», «Современнике» и других изданиях. С 1850 — член Российского географического общества. В 1851 служил в Петербургской губернской палате государственного имущества. Затем вышел в отставку и жил в родовом имении в Смолен­ской губернии. Известен благотворительной и просветительной деятельностью. С 1855 — член Русского археологического общества (см. в ст. Археология), с 1858 — Общества истории и древностей российских, с 1860 — Общества любителей российской словесности и Общества распространения полезных книг. В конце 1850-х стал одним из основоположников пушкиноведческой библиографии, редактировал собрание сочинений А. С. Пушкина в 6-ти томах (СПб., 1859—1860). Работа Г. «Литература русской библиографии. Опись библиографических книг и статей, изданных в России» (СПб., 1858) стала первой в мире национальной библиографией библиографий. Участвовал в осуществлении крестьянской реформы 1861. С 1864 — гласный уездного зем­ства. С конца 1860-х жил в Берлине и Дрездене. Автор около 160 работ по библиографии и истории русской литературы и книжного дела.

Соч.: Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях и Список русских книг с 1725 по 1825 г. В 3-х тт. Берлин—М., 1876—1880, 1908; Избранное // Собиратели книг в России. М., 1988.

Лит.: Равич Л. М. Г. Н. Геннади (1826—1880). М., 1981; Люблин­ский С. Б., Равич Л. М. Г. Н. Геннади // Отечественная история . История России с древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия. Т. 1. М., 1994. С. В. Куликов.