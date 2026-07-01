ГЕННАДИ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ГЕННАДИ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (псевдоним Гри­го­рий Книж­ник.) - один из первых профессиональных российских библиографов, библиофил.

Дво­ря­нин . Крупный землевладелец (ему принадлежало около 20 тысяч гектар земли в Смоленской и Ярославской губерниях). Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1847 год). В 1850-е годы издал ряд текущих и ретроспективных указателей разнообразной тематики (книг о Крыме, русских монастырях, церквах и др.).

Автор работ по истории российских библиотек («Библиотека Императорского Московского университета», 1858 год, «О публичных библиотеках в русских городах», 1858 год, и др.), «Указателя библиотек в России» (1864 год). Книга Геннади «Литература русской библиографии» (1858 год) - первый ретроспективный, систематический и аннотированный указатель российской библиографической литературы 1710-1858 годов. Редактировал два издания сочинений А. С. Пуш­ки­на , выпущенных Я. А. Исаковым (1859-1860 годы, 1869-1871 годы); в 1-м издании содержится составленная Геннади библиография произведений поэта.

Крупнейший труд Геннади - «Справочный словарь о русских писателях и учёных, умерших в XVIII и XIX столетиях, и список русских книг с 1725 года по 1825 год» [т. 1-3 (буквы А-Р), 1876-1906 годы, 4-й том не опубликован] - содержит биобиблиографию и репертуар русской книги. Составленный Геннади рекомендательный указатель «Книжки для школ и народного чтения» («Библиографические записки», 1861 год, т. 3) является одной из первых подобных работ в России. Собрал большую библиотеку и коллекцию гравированных портретов (распроданы после его смерти по частям).

На основе своей библиотеки и библиотек своих друзей-библиофилов - М. Л. Михайлова, С. Д. Пол­то­рац­ко­го , С. А. Соболевского и др. - Геннади составил «Сборник учёных статей. Библиография», «Библиография русских альманахов и литературных сборников» и др. (не изданы). Опубликовал список «Русские книжные редкости» (1872 год).

Дневник Геннади за 1845-1849, 1852-1856, 1860, 1865-1866 годы (не опубликован) хранится в РНБ.

Сочинения:

О псев­до­ни­мах рус­ских и фран­цуз­ских. Б. м., [1857]

Спи­сок рус­ских ано­ним­ных книг с име­на­ми их ав­то­ров и пе­ре­во­дчи­ков. СПб., 1874

Спи­сок рус­ских книг, на­пе­ча­тан­ных вне Рос­сии. Бер­лин, 1875.

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