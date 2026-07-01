ГЕННАДИ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ГЕННАДИ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (псевдоним Григорий Книжник.) - один из первых профессиональных российских библиографов, библиофил.
Дворянин. Крупный землевладелец (ему принадлежало около 20 тысяч гектар земли в Смоленской и Ярославской губерниях). Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1847 год). В 1850-е годы издал ряд текущих и ретроспективных указателей разнообразной тематики (книг о Крыме, русских монастырях, церквах и др.).
Автор работ по истории российских библиотек («Библиотека Императорского Московского университета», 1858 год, «О публичных библиотеках в русских городах», 1858 год, и др.), «Указателя библиотек в России» (1864 год). Книга Геннади «Литература русской библиографии» (1858 год) - первый ретроспективный, систематический и аннотированный указатель российской библиографической литературы 1710-1858 годов. Редактировал два издания сочинений А. С. Пушкина, выпущенных Я. А. Исаковым (1859-1860 годы, 1869-1871 годы); в 1-м издании содержится составленная Геннади библиография произведений поэта.
Крупнейший труд Геннади - «Справочный словарь о русских писателях и учёных, умерших в XVIII и XIX столетиях, и список русских книг с 1725 года по 1825 год» [т. 1-3 (буквы А-Р), 1876-1906 годы, 4-й том не опубликован] - содержит биобиблиографию и репертуар русской книги. Составленный Геннади рекомендательный указатель «Книжки для школ и народного чтения» («Библиографические записки», 1861 год, т. 3) является одной из первых подобных работ в России. Собрал большую библиотеку и коллекцию гравированных портретов (распроданы после его смерти по частям).
На основе своей библиотеки и библиотек своих друзей-библиофилов - М. Л. Михайлова, С. Д. Полторацкого, С. А. Соболевского и др. - Геннади составил «Сборник учёных статей. Библиография», «Библиография русских альманахов и литературных сборников» и др. (не изданы). Опубликовал список «Русские книжные редкости» (1872 год).
Дневник Геннади за 1845-1849, 1852-1856, 1860, 1865-1866 годы (не опубликован) хранится в РНБ.
Сочинения:
О псевдонимах русских и французских. Б. м., [1857]
Список русских анонимных книг с именами их авторов и переводчиков. СПб., 1874
Список русских книг, напечатанных вне России. Берлин, 1875.