Генлейн (нем. Henlein), Конрад (06.05.1898, Мафферсдорф, Австро-Венгрия, ныне Вратиславица, Чехия ‒ 10.05.1945, Пльзень, Чехословакия)

Ге́нлейн (нем. Henlein), Конрад (06.05.1898, Мафферсдорф, Австро-Венгрия, ныне Вратиславица, Чехия — 10.05.1945, Пльзень, Чехословакия) — чехословацкий и немецкий политический деятель, лидер движения судетских немцев в 1930-е. Во время Первой мировой войны воевал на итальянском фронте, был ранен и захвачен в плен. В 1919 вернулся в Богемию, ставшую частью Чехословацкой республики (ЧСР, см. Чехо­словакия). С середины 1920-х участвовал в движении судетских немцев. В 1931 возглавил Немецкую гимнастическую ассоциацию. 1 октября 1933 возглавил партию Германский патриотический фронт (с 1935 — Судетская немецкая партия), выступавшую за автономию судетских немцев в ЧСР. В 1935 партия добилась успеха на выборах, опередив другие немецкие партии ЧСР. Не вошел в правительство ЧСР. 28 марта 1938 встретился с А. Гитлером и согласовал с ним свои действия. 24 апреля 1938 в Карловых Варах Г. выступил с речью, известной как «Карлбад­ский ультиматум», где выдвинул требования широкой автономии Судет, федерализации ЧСР и тесных связей Судет с рейхом. Президент ЧСР Э. Бенеш был готов к переговорам и политическим уступкам, но 9 мая 1938 Г. прервал переговоры и выехал в Берлин для консультаций с Гитлером. В Судетской области начались волнения, что стало поводом для майского кризиса в отношениях Германии и ЧСР. После его завершения продолжил переговоры до 7 сентября 1938, после чего бежал в Германию и 15 сентября 1938 выступил по радио и потребовал передачи Судет Германии. Г. провозгласил: «Мы хотим домой в Рейх». Эти требования лидера крупнейшей партии судетских немцев облегчили задачу Гитлера уже в сентябре добиться изменения международно признанных границ на основании этнического принципа. В соответствии с Мюнхенским соглашением 1938 Судеты передавались Германии. Г. вступил в НСДАП и стал рейхскомиссаром Судетской области. С 1 мая 1939 — гауляйтер и рейхсштатхальтер рейсгау Судеты. Обергруппенфюрер СС. Попав в плен к американской армии, покончил с собой.

Лит.: Документы по истории Мюнхенского сговора. 1937—1938. М., 1979; Кретинин С. В. Судетские немцы: народ без родины. 1918—1945. Воронеж, 2000; Наумов А. О. Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны. История кризиса Версальской системы. М., 2007; Ширер У. Взлет и падение третьего рейха. Т. 1. М., 1991; Шубин А. В. Мир на краю бездны. От глобальной депрессии к мировой войне. 1929—1941. М., 2004. А. В. Шубин.