ГЕНЛЕЙН КОНРАД
ГЕНЛЕЙН КОНРАД - лидер движения судетских немцев в Чехословакии в 1930-х годах, государственный деятель нацистской Германии в 1938-1945 годах, обергруппенфюрер СС (1943 год).
Из семьи торговца книгами. По профессии банковский служащий. В 1916 году окончил Торговую академию в Габлонце. Участник 1-й мировой войны. В составе австро-венгерской армии воевал на итальянском фронте. В 1918 году интернирован. С 1919 года служащий в отделении Deutsche Bank в Габлонце, с 1925 года преподаватель физкультуры в г. Аше, где создал националистическую боевую организацию.
В 1931 году возглавил Немецкий судетский гимнастический союз в Чехословакии. 01.10.1933 года в г. Эгер основал Патриотический судетский немецкий фронт (ПСНФ), выступивший с требованием предоставления Судетам автономии в составе Чехословакии. В апреле 1935 года ПСНФ был преобразован в Судетскую немецкую партию (СНП), которая установила тесные отношения с Национал-социалистической немецкой рабочей партией (НСДАП) и развернула деятельность, направленную на присоединение Судетской области к Германии.
В 1938 году возглавил Судетский немецкий добровольческий корпус. После Мюнхенского соглашения 1938 года и присоединения Судетской область к Германии в октябре 1938 года назначен её гауляйтером и штатгальтером, введён в состав германского рейхстага, получил право ношения формы группенфюрера СС. В январе 1939 года вступил в НСДАП, затем в СС.
С мая 1939 года имперский наместник области Судетенланд. С ноября 1942 года имперский комиссар обороны Судетенланда. В мае 1945 года взят в плен частями 7-й американской армии. Покончил жизнь самоубийством в лагере для военнопленных.