ГЕНЛЕЙН КОНРАД

ГЕНЛЕЙН КОНРАД - ли­дер дви­же­ния су­дет­ских нем­цев в Че­хо­сло­ва­кии в 1930-х годах, государственный дея­тель на­ци­ст­ской Гер­ма­нии в 1938-1945 годах, обер­груп­пен­фю­рер СС (1943 год).

Из се­мьи тор­гов­ца кни­га­ми. По про­фес­сии бан­ков­ский слу­жа­щий. В 1916 году окон­чил Тор­го­вую ака­де­мию в Габ­лон­це. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны . В составе австро-венгерской армии воевал на итальянском фронте. В 1918 году интернирован. С 1919 года служащий в отделении Deutsche Bank в Габлонце, с 1925 года преподаватель физкультуры в г. Аше, где создал националистическую боевую организацию.

В 1931 году возглавил Немецкий судетский гимнастический союз в Чехословакии. 01.10.1933 года в г. Эгер основал Патриотический судетский немецкий фронт (ПСНФ), выступивший с требованием предоставления Судетам автономии в составе Чехословакии. В апреле 1935 года ПСНФ был преобразован в Судетскую немецкую партию (СНП), которая установила тесные отношения с На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­ти­ей (НСДАП) и раз­вер­ну­ла дея­тель­ность, на­прав­лен­ную на при­со­еди­не­ние Су­дет­ской области к Гер­ма­нии.

В 1938 году воз­гла­вил Су­дет­ский немецкий доб­ро­вольческий кор­пус. По­сле Мюн­хен­ско­го со­гла­ше­ния 1938 года и присоединения Судетской область к Германии в октябре 1938 года назначен её гауляйтером и штатгальтером, введён в состав германского рейхстага, получил право ношения формы группенфюрера СС. В январе 1939 года вступил в НСДАП, затем в СС.

С мая 1939 года имперский наместник области Судетенланд. С ноября 1942 года имперский комиссар обороны Судетенланда. В мае 1945 года взят в плен частями 7-й американской армии. Покончил жизнь самоубийством в лагере для военнопленных.

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