ГЕНКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ГЕНКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский юрист, заслуженный деятель науки РСФСР (1945 год).
Из семьи земского врача. Окончил юридический факультет Московского университета (1909 год). Преподавал гражданское право в Московском институте народного хозяйства имени Г. В. Плеханова (с 1918 года заведующий кафедрой, в 1920-1923 годах ректор), МГУ (1918-1919 годы), Всесоюзной академии внешней торговли. В 1938-1941, 1944-1953 годах заведующий сектором гражданского права Всесоюзного института юридических наук.
С 1959 года председатель Внешнеторговой арбитражной комиссии (ВТАК) при Всесоюзной торгово-промышленной палате. Основные труды по теории права собственности и праву оперативного управления, правосубъектности юридических лиц (теория социальной реальности), иностранному гражданскому и торговому праву, а также по отдельным вопросам системы гражданского и трудового права, недействительности сделок, гражданско-правовой ответственности, истории гражданского права.
Работы Генкина, отмеченные неизменным стремлением связать теоретические положения с практическими выводами, способствовали созданию научной базы для кодификации гражданского законодательства. Награждён орденом Ленина (1951 год).
Сочинения:
Юридические лица в советском гражданском праве // Проблемы социалистического права. 1939. № 1
Некоторые вопросы теории права собственности // Уч. зап. Всесоюзного института юридических наук. 1959. Вып. 9
Право собственности в СССР. М., 1961
Оперативное управление как институт советского гражданского права // Советская юстиция. 1963. № 9.