ГЕНКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ГЕНКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский юрист, заслуженный де­ятель нау­ки РСФСР (1945 год).

Из се­мьи зем­ско­го вра­ча. Окон­чил юри­дический факультет Московского университета (1909 год). Преподавал гражданское право в Московском институте народного хозяйства имени Г. В. Плеханова (с 1918 года заведующий кафедрой, в 1920-1923 годах ректор), МГУ (1918-1919 годы), Всесоюзной академии внешней торговли. В 1938-1941, 1944-1953 годах заведующий сектором гражданского права Всесоюзного института юридических наук.

С 1959 года председатель Внешнеторговой арбитражной комиссии (ВТАК) при Всесоюзной торгово-промышленной палате. Основные труды по теории права собственности и праву оперативного управления, правосубъектности юридических лиц (теория социальной реальности), иностранному гражданскому и торговому праву, а также по отдельным вопросам системы гражданского и трудового права, недействительности сделок, гражданско-правовой ответственности, истории гражданского права.

Работы Генкина, отмеченные неизменным стремлением связать теоретические положения с практическими выводами, способствовали созданию научной базы для ко­ди­фи­ка­ции гражданского за­ко­но­да­тель­ст­ва. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1951 год).

Сочинения:

Юри­ди­че­ские ли­ца в со­вет­ском гра­ж­дан­ском пра­ве // Про­бле­мы со­циа­ли­сти­че­ско­го пра­ва. 1939. № 1

Не­ко­то­рые во­про­сы тео­рии пра­ва соб­ст­вен­но­сти // Уч. зап. Все­со­юз­но­го ин­сти­ту­та юри­ди­чес­ких на­ук. 1959. Вып. 9

Пра­во соб­ст­вен­но­сти в СССР. М., 1961

Опе­ра­тив­ное управ­ле­ние как ин­сти­тут со­вет­ско­го гра­ж­дан­ско­го пра­ва // Со­вет­ская юс­ти­ция. 1963. № 9.

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