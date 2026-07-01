ГЕНИЗА
ГЕНИЗА - хранилище пришедших в негодность рукописей священных книг, их фрагментов, свитков, содержащих имена или эпитеты Бога, а также предметов синагогального обихода и ритуала, уничтожение которых воспрещается еврейскими религиозными нормами.
Наряду со священными текстами, в генизе могли также храниться документы, важные для внутренней духовной жизни общин: решения духовных судов, общинные записи, переписка с галахическими авторитетами и тому подобное.
Наибольшей известностью, по причине обнаружения в ней сотен уникальных рукописей, пользуется гениза синагоги Эзра в Фустате (Старый Каир), основанной в 882 году на месте полуразрушенной коптской церкви Святого Михаила. В Европе о существовании Каирской генизы стало известно в XVIII-XIX веках; к её осмотру в 1753 году был допущен немецкий путешественник и книготорговец Симон фон Гельдерн (1720-1788 годs), в 1864 году - писец ашкеназской общины Иерусалима Яков Сапир (1822-1885 годы). Во 2-й половине XIX века некоторые фрагменты рукописей из Каирской генизы удалось тайно вывезти караимскому литератору, антиквару и коллекционеру А. Фирковичу (1787-1874 годы), а также известному еврейскому лексикографу А. Гаркави (1863-1939 годы).
Научный интерес к рукописям Каирской генизы особенно усилился после 1896 года, когда кембриджскому гебраисту С. Шехтеру (1847-1915 годы) в ходе его Каирской экспедиции удалось идентифицировать один из фрагментов рукописи как ранее неизвестный еврейский текст Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова (ныне в собрании Бодлианской библиотеки Оксфордского университета).
Также в собрании Каирской генизы были обнаружены фрагменты греческих переводов Ветхого Завета, выполненных Аквилой, древние палестинские, вавилонские и испанские пиюты (произведения, относящиеся к еврейской литургической поэзии), ашкеназские литургические поэмы, рукописи XIII и XV веков на идише. В 1897 году Шехтером в Англию было вывезено около 140 тыс. фрагментов манускриптов, что открыло европейской научной общественности ценнейшие рукописи VIII-XIX веков, ккасающиеся истории еврейских общин многих областей Ближнего Востока, их духовной и религиозной жизни, а также участия этих общин в экономической жизни региона и отношений с мусульманским населением и правителями (особенно важны документы X-XIII веков - эпохи Фатимидов и Айюбидов).
Обнаруженные документы позволили также уточнить данные о жизни и творчестве богослова Йосефа аль Файюми (около 842-942 годов), Галеви, Маймонида и др. Наиболее древние рукописи Каирской генизы датированы серединой VIII века. Большая часть рукописей ныне распределена между собранием Тейлора-Шехтера Кембриджского университета и коллекцией Еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке; единичные памятники находятся в библиотеках Лондона, Оксфорда, Парижа, Вены, Будапешта, Санкт-Петербурга, Филадельфии. Исследования генизы других древних синагог, в частности в Триполи и Иерусалиме, а также в Феодосии и Люблине, ценных рукописей не выявили.