ГЕНИЗА

ГЕНИЗА - хранилище пришедших в негодность рукописей священных книг, их фрагментов, свитков, содержащих имена или эпитеты Бога, а также предметов синагогального обихода и ритуала, уничтожение которых воспрещается еврейскими религиозными нормами.

Наряду со священными текстами, в генизе могли также храниться документы, важные для внутренней духовной жизни общин: решения духовных судов, общинные записи, переписка с галахическими авторитетами и тому подобное.

Наибольшей известностью, по причине обнаружения в ней сотен уникальных рукописей, пользуется гениза синагоги Эзра в Фустате (Старый Каир), основанной в 882 году на месте полуразрушенной коптской церкви Святого Михаила. В Европе о существовании Каирской генизы стало известно в XVIII-XIX веках; к её осмотру в 1753 году был допущен немецкий путешественник и книготорговец Симон фон Гельдерн (1720-1788 годs), в 1864 году - писец ашкеназской общины Иерусалима Яков Сапир (1822-1885 годы). Во 2-й половине XIX века некоторые фрагменты рукописей из Каирской генизы удалось тайно вывезти караимскому литератору, антиквару и коллекционеру А. Фирковичу (1787-1874 годы), а также известному еврейскому лексикографу А. Гаркави (1863-1939 годы).

Научный интерес к рукописям Каирской генизы особенно усилился после 1896 года, когда кембриджскому гебраисту С. Шехтеру (1847-1915 годы) в ходе его Каирской экспедиции удалось идентифицировать один из фрагментов рукописи как ранее неизвестный еврейский текст Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова (ныне в собрании Бодлианской библиотеки Окс­форд­ско­го университета ).

Так­же в со­б­ра­нии Ка­ир­ской генизы бы­ли об­на­ру­же­ны фраг­мен­ты греческих пе­ре­во­дов Вет­хо­го За­ве­та, вы­пол­нен­ных Ак­ви­лой, древ­ние па­ле­стин­ские, ва­ви­лон­ские и ис­пан­ские пию­ты (про­из­ве­де­ния, от­но­ся­щие­ся к еврейской ли­тур­гической по­эзии), аш­ке­наз­ские ли­тур­гические по­эмы, ру­ко­пи­си XIII и XV веков на иди­ше. В 1897 году Шех­те­ром в Анг­лию бы­ло вы­ве­зе­но около 140 тыс. фраг­мен­тов ма­ну­ск­рип­тов, что от­кры­ло ев­ропейской на­учной об­ще­ст­вен­но­сти цен­ней­шие ру­ко­пи­си VIII-XIX веков, ккасающиеся истории еврейских общин многих областей Ближнего Востока, их духовной и религиозной жизни, а также участия этих общин в экономической жизни региона и отношений с мусульманским населением и правителями (особенно важны документы X-XIII веков - эпохи Фатимидов и Айюбидов).

Обнаруженные документы позволили также уточнить данные о жизни и творчестве богослова Йосефа аль Файюми (около 842-942 годов), Галеви, Май­мо­ни­да и др. Наиболее древние рукописи Каирской генизы датированы серединой VIII века. Большая часть рукописей ныне распределена между собранием Тейлора-Шехтера Кем­бридж­ско­го университета и коллекцией Еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке; единичные памятники находятся в библиотеках Лондона, Оксфорда, Парижа, Вены, Будапешта, Санкт-Петербурга, Филадельфии. Исследования генизы других древних синагог, в частности в Триполи и Иерусалиме, а также в Феодосии и Люблине, ценных рукописей не выявили.

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