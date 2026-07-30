Гениохи (букв. ‒ «возничие»)

Генио́хи (букв. — «возничие») — племена, обитавшие в гористой и лесистой, лишенной гаваней области Гениохии на сев.-вост. побережье Черного моря, между Колхидой и древней Ахеей (район совр. Туапсе) — между Дарьяльским ущельем Кавказа (Гениохские горы) и побережьем. По греческой версии, объяснявшей название города Диоскурии в Колхиде, получили название от возниц Диоскуров — предводителей лаконцев. В условиях племенных отношений управлялись вождями (скептухами) и четырьмя царями. Занимались земледелием, но в основном пиратством на узких лодках «камарах», которые прятали в лесу. Грабили торговые корабли и даже отдельные местности (Питиунт), а пленных продавали в рабство или отпускали за выкуп. Преследовались за это боспорскими царями и римлянами, но, не подчиняясь никому, сохраняли с ними и Митридатом Евпатором дружеские отношения, так как при их содействии сбывали награбленное.

Лит.: Брашинский И. Б. К истории Северо-Восточного Причерноморья в античную эпоху // Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Л., 1968. С. 62—72; Asheri D. The Achaeans and the Heniochi. Reflections on the Origins and History of a Greek Rhetorical Topos // The Greek Colonisation of the Black Sea Area: Historical Interpretation of Archаeology. Stuttgart, 1998. P. 265—285. С. Ю. Сапрыкин.