ГЕНИНГ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ

ГЕНИНГ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ - российский археолог.

Окончил Пермский университет (1952 год). Ученик О. Н. Бадера и Н. Ф. Калинина. Как этнический немец, в 1942-1945 годах мобилизован в Трудовую армию. Работал учителем (1945-1948, 1952-1954 годы), в Удмуртском республиканском музее (1954 год), после ас­пи­ран­ту­ры - в Казанском филиале Академии Наук СССР (1958-1960 годы), Уральском университете (1960-1974 годы), заместитель директора (1974-1986 годы) и заведующий Отделом теории и методики (1978-1993 годы) Института археологии Академии Наук Украины, профессор (с 1985 года).

Основополагающие труды по археологии и истории Волго-Уралья и Западной Сибири, где им исследован ряд опорных памятников (Писаный Камень, Опутятское, Чеганда 2, Тураево, Куш­на­рен­ко­во , По­лом­ский, Мыд­лань-Шай, Ро­ж­де­ст­ве­но, Чер­но­озе­рье, Бар­со­ва Го­ра, Син­таш­та и др.) и вы­де­ле­ны многие ар­хео­ло­гические куль­ту­ры (синташтинская культура, кротовская, логиновская - бронзового века; чегандинская, гаревская, мазунинская культура, азелинская культура - раннего железного века; средневековая именьковская культура, полонская культура и др.). Работы по теории, методике, методологии, истории археологических исследований.

Организатор крупных археологических экспедиций (Удмуртская, Татарская, Уральская и др.). Открыл специализацию по археологии в Уральском университете (1961 год). Основал серийное издание «Вопросы археологии Урала» (выходит с 1961 года). Создал научные школы в Екатеринбурге (исследования по урало-сибирской археологии) и Киеве (теория и методология археологии).

Сочинения:

Эт­ни­че­ский про­цесс в пер­во­быт­но­сти. Сверд­ловск, 1970

Очер­ки по ис­то­рии со­вет­ской ар­хео­ло­гии. К., 1982

Объ­ект и пред­мет нау­ки в ар­хео­ло­гии. К., 1983

Эт­ни­че­ская ис­то­рия За­пад­но­го При­ура­лья на ру­бе­же на­шей эры. М., 1988

Струк­ту­ра ар­хео­ло­ги­че­ско­го по­зна­ния: Про­бле­мы со­ци­аль­но-ис­то­ри­че­ско­го ис­сле­до­ва­ния. К., 1989

Син­таш­та: ар­хео­ло­ги­че­ские па­мят­ни­ки арий­ских пле­мен Ура­ло-Ка­зах­стан­ских сте­пей. Че­ля­бинск, 1992. Ч. 1 (совм. с Г. Б. Зда­но­ви­чем, В. В. Ге­нин­гом).

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