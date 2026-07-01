ГЕНИНГ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ
ГЕНИНГ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ - российский археолог.
Окончил Пермский университет (1952 год). Ученик О. Н. Бадера и Н. Ф. Калинина. Как этнический немец, в 1942-1945 годах мобилизован в Трудовую армию. Работал учителем (1945-1948, 1952-1954 годы), в Удмуртском республиканском музее (1954 год), после аспирантуры - в Казанском филиале Академии Наук СССР (1958-1960 годы), Уральском университете (1960-1974 годы), заместитель директора (1974-1986 годы) и заведующий Отделом теории и методики (1978-1993 годы) Института археологии Академии Наук Украины, профессор (с 1985 года).
Основополагающие труды по археологии и истории Волго-Уралья и Западной Сибири, где им исследован ряд опорных памятников (Писаный Камень, Опутятское, Чеганда 2, Тураево, Кушнаренково, Поломский, Мыдлань-Шай, Рождествено, Черноозерье, Барсова Гора, Синташта и др.) и выделены многие археологические культуры (синташтинская культура, кротовская, логиновская - бронзового века; чегандинская, гаревская, мазунинская культура, азелинская культура - раннего железного века; средневековая именьковская культура, полонская культура и др.). Работы по теории, методике, методологии, истории археологических исследований.
Организатор крупных археологических экспедиций (Удмуртская, Татарская, Уральская и др.). Открыл специализацию по археологии в Уральском университете (1961 год). Основал серийное издание «Вопросы археологии Урала» (выходит с 1961 года). Создал научные школы в Екатеринбурге (исследования по урало-сибирской археологии) и Киеве (теория и методология археологии).
Сочинения:
Этнический процесс в первобытности. Свердловск, 1970
Очерки по истории советской археологии. К., 1982
Объект и предмет науки в археологии. К., 1983
Этническая история Западного Приуралья на рубеже нашей эры. М., 1988
Структура археологического познания: Проблемы социально-исторического исследования. К., 1989
Синташта: археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. Челябинск, 1992. Ч. 1 (совм. с Г. Б. Здановичем, В. В. Генингом).