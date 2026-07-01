ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КРИТИКА

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КРИТИКА - школа в современном французском литературоведении .

В основе методологии генетической критики - применение категорий постструктурализма (в частности, разработанной им теории «письма») к текстологии. Предметом исследования для генетической критика служат писательские рукописи и черновики, понимаемые не как подготовительный этап в создании произведения, но как автономная система, обладающая самостоятельной ценностью. Генетическая критика стремится изучать литературу на стадии её зарождения, рассматривая процесс письма - открытую, незавершённую игру вариантов - в качестве альтернативы статичному каноническому тексту. Ключевое для генетической критики понятие - «авантекст» (сформулировано в 1972 году одним из родоначальников генетической критики - Ж. Бельмен-Ноэлем): совокупность рукописей, гранок и иных текстов, предшествующих произведению.

Впо­след­ст­вии под аван­тек­стом ста­ли по­ни­мать гер­ме­нев­тическую мо­дель про­из­ве­дения, соз­дан­ную кри­ти­ком на ос­но­ве ана­ли­за чер­но­ви­ков и от­ли­чаю­щую­ся от за­вер­шён­но­го тек­ста прин­ци­пи­аль­ной от­кры­то­стью (по­ни­ма­ние аван­тек­ста как мно­же­ст­ва со­су­ще­ст­вую­щих воз­мож­но­с­тей, ко­то­рые не­ред­ко при­хо­дят в столк­но­ве­ние ме­ж­ду со­бой, сбли­жа­ет его с по­ня­ти­ем ком­пь­ю­тер­но­го ги­пер­тек­ста, ак­тив­но ис­поль­зуе­мым в Г. к.).

Основная деятельность представителей генетической критики (П. М. де Биази, Б. Бойе, А. Грезийон, Р. Дебре-Женетт, Д. Феррер) сосредоточена в Институте современных текстов и рукописей (Institut des textes et manuscrits modernes, ITEM, создан в 1982 году); издания института выходят в серии «Тексты и рукописи» («Textes et manuscrits»), возглавляемой Э. Луи, а также в журнале «Genesis».

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