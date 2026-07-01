ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КРИТИКА
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КРИТИКА - школа в современном французском литературоведении.
В основе методологии генетической критики - применение категорий постструктурализма (в частности, разработанной им теории «письма») к текстологии. Предметом исследования для генетической критика служат писательские рукописи и черновики, понимаемые не как подготовительный этап в создании произведения, но как автономная система, обладающая самостоятельной ценностью. Генетическая критика стремится изучать литературу на стадии её зарождения, рассматривая процесс письма - открытую, незавершённую игру вариантов - в качестве альтернативы статичному каноническому тексту. Ключевое для генетической критики понятие - «авантекст» (сформулировано в 1972 году одним из родоначальников генетической критики - Ж. Бельмен-Ноэлем): совокупность рукописей, гранок и иных текстов, предшествующих произведению.
Впоследствии под авантекстом стали понимать герменевтическую модель произведения, созданную критиком на основе анализа черновиков и отличающуюся от завершённого текста принципиальной открытостью (понимание авантекста как множества сосуществующих возможностей, которые нередко приходят в столкновение между собой, сближает его с понятием компьютерного гипертекста, активно используемым в Г. к.).
Основная деятельность представителей генетической критики (П. М. де Биази, Б. Бойе, А. Грезийон, Р. Дебре-Женетт, Д. Феррер) сосредоточена в Институте современных текстов и рукописей (Institut des textes et manuscrits modernes, ITEM, создан в 1982 году); издания института выходят в серии «Тексты и рукописи» («Textes et manuscrits»), возглавляемой Э. Луи, а также в журнале «Genesis».