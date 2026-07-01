ГЕНЕСИЙ

ГЕНЕСИЙ - условное наименование автора «Истории царей» - произведения, сохранившегося в одной рукописи XI века библиотеки Лейпцигского университета (Lips. Univ. Lib. gr. 16. Fol. 248-285v).

На полях П. 248 др. рукой, вероятно XIV век, приписано: Γενεσίου. Все реконструкции авторства опираются на эту пометку и на упоминание в предисловии к «Хронике» Иоанна Скилицы (XI век), где среди хронистов - предшественников Скилицы назван Иосиф Генесий. Скилица ничего не говорит о характере сочинения Иосифа Генесия, кроме того что оно, как и многие др. перечисленные им в предисловии, не отвечало критериям исторического произведения. Однако поскольку в окружении императора Константина VII Багрянородного , которому посвящена «История царей», фигурирует некий Генесий, которого один источник (Vatic. gr. 163, редакция B Продолжателя Георгия Монаха. Fol. 45) называет патрикием и канцлером (ὁ ἐπὶ τοῦ κανικλείου), а другие - друнгарием виглы, ученые делали вывод о тождестве 3 Генесиев. Патрикий Генесий происходил из знатного рода, поскольку в различных версиях «Хроники» Симеона Логофета он упоминается как внук (или сын) Константина Армянина - высокопоставленного сановника середины IX века при императоре Михаиле III и Василии I. Тем не менее отождествление это остается достаточно спорным, хотя принадлежность автора к придворному кругу Константина VII сомнений не вызывает.

«История царей» создавалась в период единоличного правления Константина VII (945-959 годы) и содержит стихотворное посвящение императору. Цель исторических сочинений, написанных под патронатом Константина, состояла в том, чтобы заполнить период от 813 года (окончание «Хронографии» Феофана Исповедника) до современности (середина X века), поскольку, как сказано в прологе Генесий, собственно историческое изложение событий для этой эпохи отсутствовало. «Хроника» Георгия Монаха из-за малой информативности не принималась в расчет, однако послужила для Генесия и Продолжателя Феофана одним из источников. Др. важнейшей задачей придворных писателей было прославление византийских императоров Македонской династии, в особенности императора Василия I (867-886 годы).

Труд Генесия охватывает период 813-886 годов. Повествование разбито на «книги» по правлениям императоров Льва V (813-820 годы), Михаила II (820-829 годы), Феофила (829-842 годы), Михаила III и Василия I (842-886 годы), так что последние 2 царствования составляют 1 книгу. Генесий пытается писать в изысканном аттикизирующем стиле, что, несомненно, должно было удовлетворять утонченному вкусу придворного кружка. Той же цели служат многочисленные цитаты и реминисценции из античных писателей, особенно Гомера . На практике, однако, это приводит к тому, что синтаксис Генесия становится запутанным, иногда до полной невнятности.

Наряду с классицистическими элементами «История царей» содержит много слов и оборотов, отражающих современное автору состояние греческого языка, что, как и обильное цитирование Библии, ставит вопрос о том, не было ли такого рода смешение сознательной эстетической установкой автора. И все же с литературной т. зр.Генесий в современной науке практически единодушно оценивается негативно. Высказывались даже предположения, что именно стилистическое несовершенство «Истории царей» побудило императора Константина заказать др. сочинение, повествующее о том же времени и известное как Продолжатель Феофана. Др. т. зр. состоит в том, что причиной этого явилась недостаточная искусность Генесия в прославлении Василия I и очернении Михаила III.

Один из вопросов, наиболее интенсивно дебатировавшихся исследователями, касается взаимоотношения Генесия и Продолжателя Феофана, а также их источников. К настоящему времени сложилось мнение, что ни одно из этих сочинений не было источником для др., что они пользовались общим источником, который представлял собой не единое произведение, а набор материалов, своеобразное досье, включавшее тексты разного характера: семейные хроники, политические памфлеты, жития святых, воспоминания очевидцев, возможно, официальные документы и т. п. Среди этих текстов поддаются более или менее уверенному отождествлению следующие: иконопочитательские памфлеты против императора Льва V и Михаила II (с прямо противоположной тенденцией); предания аристократических семейств об их славных предках: о Мануиле, Феофобе, Константине Армянине, Петроне и др.; некая история полководца Андрея; возможно, Житие прп. Кассии. Рассказывая об убийстве кесаря Варды в 866 году, Генесий, вероятно, опирается на сохранившееся Житие свт. Игнатия (BHG, N 817) Никиты Пафлагона.

По разному работали с этим досье Генесий и Продолжатель Феофана. Генесий бессистемно сокращал источники, пропускал имена персонажей, искажал или разрушал логику повествования, что приводило к крайней невнятности. Кроме того, основной проблемой Генесия и Продолжателя при работе с материалом было то, что они включали тексты, предлагавшие диаметрально противоположные тенденциозные версии одних и тех же исторических событий. Оба историка, явно не имевшие собственных предпочтений в отношении столь отдаленной эпохи, должны были создать из этого разнородного материала единое последовательное изложение. И если Продолжатель пытался если не докопаться до истины, то хотя бы представить читателю имеющиеся различные интерпретации событий, указав, какая из них ему представляется более правдоподобной, то Генесий вставлял в одно повествование взаимоисключающие версии из другого, что привело к многочисленным нестыковкам и противоречиям.

Хотя Продолжатель использовал больше документов из общего досье и излагал их подробнее, Генесий все же сохранил несколько деталей, которые нигде не встречаются, но их удельный вес по сравнению с той информацией, которая есть у Продолжателя, но отсутствует у Генесия, весьма невелик. Однако ценность данного памятника как исторического источника не сводится к этим фрагментам. Даже если Генесий мало что добавляет по сравнению с Продолжателем, сам факт, что он имел независимый доступ к утраченным ныне источникам последнего, представляет большую ценность.

О политических взглядах Генесия можно говорить только применительно к 4-й книге, поскольку в 3 предыдущих он лишь резюмирует оценки, встречающиеся в его источниках. Когда речь заходит о правлении Михаила III и Феодоры (842-867 годы), своеобразие Генесия проявляется в полной мере, поскольку политику императоров в этот период он в отличие от Продолжателя оценивает всецело положительно. Более того, даже в рассказе о единоличном правлении Михаила у Генесия попадаются упоминания о действиях, характеризующих его как способного правителя. Необходимость переворота, совершенного Василием, обосновывается, не слишком убедительно, в основном злокозненностью кесаря Варды и его дурным влиянием на Михаила.

Напротив, излагая биографию Василия и историю его правления, Генесий следует той же канве, что и император Константин Багрянородный в «Жизнеописании Василия» (5-я книга Продолжателя Феофана), т. е. приводит массу легендарного материала, долженствующего показать богоизбранность и исключительные доблести самодержца. При этом Генесий более краток, чем Продолжатель, опускает много подробностей и вообще не проявляет особого вдохновения. Вероятно, именно в вышеизложенном следует видеть причину появления под патронатом императора и при его непосредственном участии конкурирующего с Генесием сочинения - Продолжателя Феофана.

Произведение Генесия не получило широкого распространения, однако было использовано составителем 2-й редакции Продолжателя Георгия Монаха, автором Хроники Псевдо-Симеона и Иоанном Скилицей.

Издания:

Genesius / Rec. С. Lachmann. Bonn, 1834. (CSHB; 19, 2);

PG. 109. Col. 991-1156;

Iosephi Genesii Regum Libri Quattuor / Ed. A. Lesmüller-Werner, J. Thurn. B., 1978. (CFHB; 14).​

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