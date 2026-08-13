ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН - главное административное должностное лицо Организации Объединенных Наций.
Генеральный секретарь назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. Поэтому любой из пяти постоянных членов Совета Безопасности может наложить вето на предлагаемую кандидатуру.
Генеральный секретарь представляет Генеральной Ассамблее ежегодный отчёт о работе ООН; привлекает внимание Совета Безопасности к любой проблеме, которая, по его мнению, может создавать угрозу для международного мира; предлагает Генеральной Ассамблее или любым др. органам ООН вопросы для обсуждения; действует в качестве арбитра в спорах между государствами-членами.
Одним из наиболее важных направлений деятельности Генерального секретаря является оказание им «добрых услуг» - осуществление шагов, предпринимаемых как публично, так и в конфиденциальном порядке на основе его независимости, беспристрастности и добросовестности для предотвращения возникновения, эскалации или расширения масштабов международных споров.
Персонал Секретариата назначается Генеральным секретарём. Надлежащий персонал выделяется для постоянной работы в ЭКОСОС, в Совет по опеке и, по мере надобности, в др. органы ООН. Этот персонал составляет часть Секретариата.