ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН - главное административное долж­но­ст­ное лицо Организации Объединенных Наций .

Ге­не­раль­ный сек­ре­тарь на­зна­ча­ет­ся Ге­не­раль­ной Ас­самб­ле­ей по ре­ко­мен­да­ции Со­ве­та Без­о­пас­но­сти. По­это­му лю­бой из пя­ти по­сто­ян­ных чле­нов Со­ве­та Без­опас­но­сти мо­жет на­ло­жить ве­то на пред­ла­гае­мую кан­ди­да­ту­ру.

Ге­не­раль­ный сек­ре­тарь пред­став­ля­ет Ге­не­раль­ной Ас­самб­лее еже­год­ный от­чёт о ра­бо­те ООН; при­вле­ка­ет вни­ма­ние Со­ве­та Безо­пас­но­сти к лю­бой про­бле­ме, ко­то­рая, по его мне­нию, мо­жет соз­да­вать уг­ро­зу для ме­ж­ду­народного ми­ра; пред­ла­га­ет Ге­не­раль­ной Ас­самб­лее или лю­бым др. ор­га­нам ООН во­про­сы для об­су­ж­де­ния; дей­ст­ву­ет в ка­че­ст­ве ар­бит­ра в спо­рах ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми-чле­на­ми.

Од­ним из наи­бо­лее важ­ных на­прав­ле­ний дея­тель­но­сти Ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря яв­ля­ет­ся ока­за­ние им «до­б­рых ус­луг» - осу­щест­вле­ние ша­гов, пред­при­ни­мае­мых как пуб­лич­но, так и в кон­фи­ден­ци­аль­ном по­ряд­ке на ос­но­ве его не­за­ви­си­мо­сти, бес­при­стра­ст­но­сти и доб­ро­со­ве­ст­но­сти для пре­дот­вра­ще­ния воз­ник­но­ве­ния, эс­ка­ла­ции или рас­ши­ре­ния мас­шта­бов ме­ж­ду­народных спо­ров.

Пер­со­нал Сек­ре­та­риа­та на­зна­ча­ет­ся Ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём. Над­ле­жа­щий пер­со­нал вы­де­ля­ет­ся для по­сто­ян­ной ра­бо­ты в ЭКОСОС, в Со­вет по опе­ке и, по ме­ре на­доб­но­сти, в др. ор­га­ны ООН. Этот пер­со­нал со­став­ля­ет часть Сек­ре­та­риа­та.

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