ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 1720 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 1720 года - законодательный акт императора Пет­ра I , оп­ре­де­лив­ший прин­ци­пы ра­бо­ты всех государственных уч­ре­ж­де­ний, один из важ­ней­ших нор­ма­тив­ных ак­тов в сис­те­ме за­ко­но­да­тель­ст­ва Российской им­пе­рии.

Со­сто­ял из пре­ам­бу­лы и 56 глав. Ус­та­нав­ли­вал внутренний ре­жим ра­бо­ты, по­ря­док при­ня­тия ре­ше­ний, долж­но­ст­ные обя­зан­но­сти и ие­рар­хию чи­новни­ков, пра­ви­ла их взаи­мо­дей­ст­вия, по­ве­де­ния и за­ме­ще­ния на служ­бе, но­менк­ла­ту­ру обя­за­тель­ных для ка­ж­до­го уч­ре­ж­де­ния внутренних до­ку­мен­тов, ос­но­вы ор­га­ни­за­ции де­ло­про­из­вод­ст­ва, пра­ви­ла хра­не­ния сек­рет­ной до­ку­мен­та­ции и ар­хи­ва уч­ре­ж­де­ния.

В ос­но­ву пер­во­на­чаль­но­го про­ек­та Генерального регламента, со­став­лен­но­го Г. Фи­ком по за­да­нию ца­ря (1718 год), бы­ло по­ло­же­но обоб­щён­ное и сис­те­ма­ти­зированное опи­са­ние шведских административных по­ряд­ков. За­тем Генеральный регламент мно­го­крат­но пе­ре­ра­ба­ты­вал­ся и был от­ре­дак­ти­ро­ван са­мим Пет­ром I в со­от­вет­ст­вии с российскими реа­лия­ми. Важ­ней­шие по­прав­ки ца­ря ка­са­лись уже­сто­че­ния ис­пол­ни­тель­ской дис­ци­п­ли­ны. Основные по­ло­же­ния Генерального регламента про­дол­жа­ли дей­ст­во­вать до 1917 года.

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