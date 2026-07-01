ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 1720 года
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 1720 года - законодательный акт императора Петра I, определивший принципы работы всех государственных учреждений, один из важнейших нормативных актов в системе законодательства Российской империи.
Состоял из преамбулы и 56 глав. Устанавливал внутренний режим работы, порядок принятия решений, должностные обязанности и иерархию чиновников, правила их взаимодействия, поведения и замещения на службе, номенклатуру обязательных для каждого учреждения внутренних документов, основы организации делопроизводства, правила хранения секретной документации и архива учреждения.
В основу первоначального проекта Генерального регламента, составленного Г. Фиком по заданию царя (1718 год), было положено обобщённое и систематизированное описание шведских административных порядков. Затем Генеральный регламент многократно перерабатывался и был отредактирован самим Петром I в соответствии с российскими реалиями. Важнейшие поправки царя касались ужесточения исполнительской дисциплины. Основные положения Генерального регламента продолжали действовать до 1917 года.