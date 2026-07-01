Генерaльный реглaмент

Генерáльный реглáмент («Генеральный регламент или устав, по которому государственные коллегии , також и все оных принадлежащих к ним канцелярий и контор служители, не токмо во внешних и внутренних учреждениях, но и во отправлении своего чина, подданнейше поступать имеют») — изданный 28 февраля 1720 закон , имевший значение Устава гражданской службы. Состоит из введения и 56 глав. Одним из его авторов был Петр I, рассматривавший Г. р., составленный с учетом шведского опыта, как инструмент реформирования государственной службы на началах коллегиальности. Регулировал обязанности должностных лиц коллегий, определял отношения коллегий с Сенатом и местными органами власти, порядок делопроизводства в коллегиях. Устанавливал сроки рассмотрения государственных дел (не более недели) и дел челобитчиков (не более 6 месяцев). Особые («партикулярные») регламенты были изданы для отдельных коллегий. Действие Генерального регламента прекратилось с изданием в 1832 Свода законов Российской империи.

Лит.: Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. Т. 1. М.—Л., 1945. С. В. Куликов.