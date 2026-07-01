ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РФ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РФ - государственное должностное лицо РФ , возглавляющее единую федеральную централизованную систему органов прокуратуры .

По­сле об­ра­зо­ва­ния про­ку­ра­ту­ры СССР (1936 год) име­но­вал­ся Про­ку­ро­ром СССР, с 1946 года - Генеральный прокурор СССР, с 1991 года - Генеральный прокурор РФ.

Пол­но­мо­чия Генерального прокурора РФ оп­ре­де­ля­ют­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ, Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О про­ку­ра­ту­ре РФ» и др. фе­де­раль­ны­ми за­ко­на­ми, ме­ж­ду­народными до­го­во­ра­ми РФ. Срок пол­но­мо­чий Генерального прокурора 5 лет. На­зна­ча­ет­ся на долж­ность и ос­во­бо­ж­да­ет­ся от неё Со­ве­том Фе­де­ра­ции Фе­де­раль­но­го со­б­ра­ния РФ по пред­став­ле­нию Пре­зи­ден­та РФ, не­сёт от­вет­ст­вен­ность пе­ред ним.

Генеральный прокурор ру­ко­во­дит сис­те­мой про­ку­ра­ту­ры РФ, яв­ля­ет­ся председателем кол­ле­гии Ге­не­раль­ной про­ку­ра­ту­ры, из­да­ёт обя­за­тель­ные для ис­пол­не­ния все­ми ра­бот­ни­ка­ми ор­га­нов и уч­ре­ж­де­ний про­ку­ра­ту­ры при­ка­зы, ука­за­ния, рас­по­ря­же­ния, ре­гу­ли­рую­щие во­про­сы ор­га­ни­за­ции и дея­тель­но­сти про­ку­ра­ту­ры. На­зна­ча­ет и ос­во­бо­ж­да­ет про­ку­ро­ров субъ­ек­тов РФ и их за­мес­ти­те­лей, про­ку­ро­ров го­ро­дов и рай­онов, про­ку­ро­ров спе­циа­ли­зированных про­ку­ра­тур и во­енных про­ку­ро­ров. При­сваи­ва­ет класс­ные чи­ны про­ку­рор­ско-след­ст­вен­ным ра­бот­ни­кам.

Генеральный прокурор РФ осу­ще­ст­в­ля­ет лич­но и че­рез под­чи­нён­ных ему про­ку­ро­ров над­зор за ис­пол­не­ни­ем за­ко­нов фе­де­раль­ны­ми ми­ни­стер­ст­ва­ми, фе­де­раль­ны­ми агент­ст­ва­ми, служ­ба­ми и ины­ми фе­де­раль­ны­ми ор­га­на­ми ис­пол­нительной вла­сти, пред­ста­ви­тель­ны­ми (за­ко­но­да­тель­ны­ми) и ис­пол­ни­тель­ны­ми ор­га­на­ми субъ­ек­тов РФ, ор­га­на­ми ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния , ор­га­на­ми во­енного управ­ле­ния, ор­га­на­ми кон­тро­ля, их долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми, ор­га­на­ми управ­ле­ния и ру­ко­во­ди­те­ля­ми ком­мерческих и не­ком­мерческих ор­га­ни­за­ций, а так­же за со­от­вет­ст­ви­ем за­ко­нам из­да­вае­мых ими пра­во­вых ак­тов; над­зор за со­блю­де­ни­ем прав и сво­бод че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на; над­зор за ис­пол­не­ни­ем за­ко­нов ор­га­на­ми, осу­ще­ст­в­ляю­щи­ми опе­ра­тив­но-ро­зы­ск­ную дея­тель­ность, доз­на­ние и пред­ва­рит. след­ст­вие (ука­за­ния Генерального прокурора по этим во­про­сам, не тре­бую­щим за­ко­но­дательного ре­гу­ли­ро­ва­ния, яв­ля­ют­ся обя­за­тель­ны­ми для ис­пол­не­ния) и др. Генеральный прокурор ор­га­ни­зу­ет уча­стие про­ку­ро­ров в рас­смот­ре­нии дел су­да­ми.

Генеральный прокурор при­ни­ма­ет уча­стие в за­се­да­ни­ях Вер­хов­но­го су­да РФ и Выс­ше­го ар­бит­раж­но­го су­да РФ, впра­ве об­ра­щать­ся в Кон­сти­ту­ци­он­ный суд РФ по во­про­су на­ру­ше­ния кон­сти­туционных прав и сво­бод гра­ж­дан за­ко­ном, при­ме­няе­мым или под­ле­жа­щим при­ме­не­нию в кон­крет­ном де­ле, а так­же об­ра­щать­ся в Пле­нум Вер­хов­но­го су­да РФ и Выс­ше­го ар­бит­раж­но­го су­да РФ с пред­став­ле­ния­ми о да­че су­дам разъ­яс­не­ний по во­про­сам су­деб­ной прак­ти­ки по гражданским, ар­бит­раж­ным, уго­лов­ным и иным де­лам. Генеральный прокурор еже­год­но пред­став­ля­ет па­ла­там Фе­де­раль­но­го со­б­ра­ния РФ и Пре­зи­ден­ту РФ док­лад о со­стоя­нии за­кон­но­сти и пра­во­по­ряд­ка в стра­не и о про­де­лан­ной ра­бо­те по их ук­ре­п­ле­нию.

Генеральный прокурор ко­ор­ди­ни­ру­ет дея­тель­ность пра­во­ох­ра­нительных ор­га­нов по борь­бе с пре­ступ­но­стью. Он пред­став­ля­ет сис­те­му про­ку­ра­ту­ры в ко­ор­ди­национных со­ве­тах ге­не­раль­ных про­ку­ро­ров го­су­дарств - уча­ст­ни­ков СНГ и Шан­хай­ской ор­га­ни­за­ции со­труд­ни­че­ст­ва, а так­же в Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции про­ку­ро­ров.

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