ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РФ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РФ - государственное должностное лицо РФ, возглавляющее единую федеральную централизованную систему органов прокуратуры.
После образования прокуратуры СССР (1936 год) именовался Прокурором СССР, с 1946 года - Генеральный прокурор СССР, с 1991 года - Генеральный прокурор РФ.
Полномочия Генерального прокурора РФ определяются Конституцией РФ, Федеральным законом «О прокуратуре РФ» и др. федеральными законами, международными договорами РФ. Срок полномочий Генерального прокурора 5 лет. Назначается на должность и освобождается от неё Советом Федерации Федерального собрания РФ по представлению Президента РФ, несёт ответственность перед ним.
Генеральный прокурор руководит системой прокуратуры РФ, является председателем коллегии Генеральной прокуратуры, издаёт обязательные для исполнения всеми работниками органов и учреждений прокуратуры приказы, указания, распоряжения, регулирующие вопросы организации и деятельности прокуратуры. Назначает и освобождает прокуроров субъектов РФ и их заместителей, прокуроров городов и районов, прокуроров специализированных прокуратур и военных прокуроров. Присваивает классные чины прокурорско-следственным работникам.
Генеральный прокурор РФ осуществляет лично и через подчинённых ему прокуроров надзор за исполнением законов федеральными министерствами, федеральными агентствами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварит. следствие (указания Генерального прокурора по этим вопросам, не требующим законодательного регулирования, являются обязательными для исполнения) и др. Генеральный прокурор организует участие прокуроров в рассмотрении дел судами.
Генеральный прокурор принимает участие в заседаниях Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ, вправе обращаться в Конституционный суд РФ по вопросу нарушения конституционных прав и свобод граждан законом, применяемым или подлежащим применению в конкретном деле, а также обращаться в Пленум Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ с представлениями о даче судам разъяснений по вопросам судебной практики по гражданским, арбитражным, уголовным и иным делам. Генеральный прокурор ежегодно представляет палатам Федерального собрания РФ и Президенту РФ доклад о состоянии законности и правопорядка в стране и о проделанной работе по их укреплению.
Генеральный прокурор координирует деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Он представляет систему прокуратуры в координационных советах генеральных прокуроров государств - участников СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, а также в Международной ассоциации прокуроров.