ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОСТ

Группа документов, разработанных в нацисткой Германии, которая должна была определить развитие Востока Европы в условиях победы Германии во Второй мировой войне.

План предусматривал выселение из Польши и европейской части бывшего СССР большей части населения и колонизацию этих территорий немцами, управляющими оставшейся частью туземного населения. Планирование колонизации востока Европы вытекало из стратегии нацизма, определенной Гитлером в книге «Майн кампф». Гитлер считал, что немцы должны получить «жизненное пространство» на востоке Европы и господствовать над населяющими ее народами. После оккупации Польши Германией в 1939 году в ходе германо-польской войны 1939 года началось проведение политики геноцида, «очищения» части Польши от поляков, евреев, цыган и их частичное уничтожение и угнетение на территории генерал-губернаторства. С 1940 года подчиненные Г. Гиммлера приступают к разработке более конкретных планов переустройства востока Европы. Планирование велось в Главном управлении имперской безопасности (в Службе безопасности) и в Главном штабе управления рейхскомиссара по вопросам консолидации немецкого народа. Возможно, что работа над планом велась в Главном управлении СС по делам расы и поселений. К концу 1941 года план был в основном подготовлен. Его текст не сохранился, но ссылки на него есть в других документах. План обсуждался на совещании о «Вопросах германизации» 4 февраля 1942 года, критиковался Имперским министерством восточных оккупированных территорий.

Корпус документов

Известно о ряде документов плана, подготовленных группой планирования III B плановой службы Главного штабного управления рейхскомиссара по вопросам консолидации немецкого народа.

1. «Основы планирования» (май 1940 года) были посвящены колонизации в Польше (Западная Пруссия и Вартеланд). На территории 87 600 км² с 59 000 км² сельскохозяйственных угодий должны были быть организованы около 100 000 ферм по 29 га. Здесь предстояло расселить 3,15 млн немцев, и еще 1,15 млн — в городах. Из региона должны были быть устранены все живущие здесь 560 000 евреев и 44 % поляков (3,4 млн человек).

2. Материалы к докладу «Колонизация», обосновывающий необходимость выделения 130 000 км² земель для 480 000 хозяйств по 25 га.

3. «Генеральный план Ост» (июль 1941 года), который определял границы конкретных областей колонизации на территории бывшего СССР.

4. «Общий план Ост» (декабрь 1941 г.), определявший масштабы и границы областей колонизации в бывших СССР и Польше. В соответствии с планом планировалось выселить около 65% украинцев и 75% белорусов, а остальные онемечены. Для чехов эта пропорция планировалась 50% на 50%.

5. «Генеральный план колонизации» (Generalsiedlungsplan) (сентябрь 1942 года) объёмом 200 страниц, включая 25 карт и таблиц. Здесь, как и в предыдущих вариантах, определялись масштабы колонизации и границы отдельных областей заселения. Их территорию план определял в 330 000 км², количество поселений – в 360 100, число переселенцев в 12,21 млн человек, из которых 2,859 млн должны были быть заняты в лесном хозяйстве. Предстояло выселить 30,8 млн человек. Расходы на осуществление плана были оценены в 144 млрд рейхсмарок.

Замечания и предложения по Генеральному плану «Ост» рейхсфюрера войск СС

27 апреля 1942 года начальник отдела колонизации 1-го главного политического управления министерства восточных оккупированных территорий Э. Ветцель подготовил «Замечания и предложения по Генеральному плану «Ост» рейхсфюрера войск СС». Записка Э. Ветцеля адресована А. Розенбергу и посвящена разбору плана от декабря 1941 года. Она состоит из четырёх разделов: 1) «Общие замечания по генеральному плану Ост»; 2) «Общие замечания по вопросу об онемечивании, особенно о будущем отношении к жителям бывших прибалтийских государств»; 3) «К решению польского вопроса»; 4) «К вопросу о будущем обращении с русским населением». В соответствии с замечаниями Э. Ветцеля переселение немцев и выселение местного населения планировалось проводить в течение 30 лет после окончания войны. В зоне колонизации должны были остаться 14 млн славян, которые должны были служить немцам. В бывшую Польшу, Прибалтику, Ингерманландию, Белостокскую область, Белоруссию и Украину (прежде всего в Житомирскую, Каменец-Подольскую и Винницкую области) следовало переселить 4,55 млн немцев. В дальнейшем они должны были размножиться до 10 млн человек. Евреи подлежали уничтожению. Остальное уцелевшее население должно было быть выслано в Сибирь. План оценивал количество выселяемых в 31 млн человек, но по расчетам Э. Венцеля это количество составило бы более 51 млн человек. Э. Ветцель скептически относился к осуществимости планов выселения таких масс славян и предлагал активнее их онемечивать. Тем более, что по его расчетам, размножение немцев даст цифру в 8 млн человек. Также, в соответствии с позицией А. Розенберга, Ветцель не был согласен с тем, что в плане «ко всем народам установлен одинаковый подход без учета того, предусматривается ли и в какой мере онемечивание соответствующих народов, касается ли это дружественно или враждебно настроенных к немцам народов… Само собой разумеется, что политика онемечивания применима лишь к тем народам, которые мы считаем расово полноценными». Более благосклонно Э. Ветцель относился к эстонцам и латышам, а «расовые данные» литовцев считал значительно хуже и считал, что им следует предоставить территории для колонизации восточнее, убрав их с территории Литвы. «Дружественные народы» могли использоваться для пополнения кадров управленцев на колонизуемой территории, очищая таким образом собственные места постоянного проживания для немцев. А вот уцелевших поляков Ветцель считал необходимым выселить в Южную Америку и Сибирь. По расчетам Э. Ветцеля для переселения нужно будет задействовать 700-800 железнодорожных составов в год. Также для освоения сырья Сибири туда следовало направить технически грамотных европейцев, таких как чехов, венгров и т.д. Ветцель предлагал поощрять сокращение рождаемости ненемецких народов. Даже при условии создания в Москве имперского комиссариата, северные районы России, Урал и Сибирь должны быть отделены от московского административного образования. Более того, «русскому из горьковского генерального секретариата должно быть привито чувство, что он чем-то отличается от русского из тульского генерального секретариата». Языком межнационального общения должен был стать немецкий.

Но Гитлер ставил более масштабные задачи. 15 мая 1942 года он так охарактеризовал цель своей восточной политики: «создание в восточном пространстве территории для расселения приблизительно ста миллионов представителей германской расы. Он считает необходимым приложить все усилия, чтобы с железным упорством переселять на Восток немцев миллион за миллионом. Он заявил, что не позднее, чем через десять лет ожидает рапорта о колонизации уже включенных к тому времени в состав Германии или оккупированных нашими войсками восточных областей по меньшей мере двадцатью миллионами немцев».

Генеральный план Ост — правовые, экономические и территориальные основы строительства на Востоке

28 мая 1942 года оберфюрер СС, начальник отдела планирования штаба имперского комиссара по делам укрепления немецкой расы, по совместительству директор Института аграрной политики Берлинского университета К. Мейер-Хетлинг подписал составленный по указаниям Г. Гиммлера Институтом аграрной политики Берлинского университета документ «Генеральный план Ост — правовые, экономические и территориальные основы строительства на Востоке». Он обосновывал масштабы предстоящей колонизации в бывшем СССР, оптимальные границы отдельных областей заселения. Предполагалось, что колонизация будет вестись на территории 364 231 км² в районе Петербурга, в Крыму и Херсонской области и в районе Белостока. Планировалось, что будут созданы 36 опорных пунктов и три административных округа. Хозяйства должны были иметь площадь 40—100 га. Также должны были создаваться крупные сельскохозяйственные предприятия с площадью более 250 га. Предстояло переселить сюда 5,65 млн немцев и выселить около 31 млн местных жителей. Были подсчитаны расходы на осуществление операции, которые составили 66,6 млрд рейхсмарок.

После контрнаступления советских войск в Сталинградской битве 1942-1943 годов и поражения в Курской битве 1943 года разработка плана не продолжалась.