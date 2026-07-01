ГЕНЕРAЛЬНЫЕ ШТАТЫ во Франции (фр. Etats Generaux)

Сословно-представительный институт, существовавший в 1302-1789 гг.

Его созывы, инициируемые монархом, были практически всегда приурочены к вотированию чрезвычайной финансовой помощи, которая требовалась королям для реализации больших мероприятий, поскольку доходов королевского домена зачастую было недостаточно для ведения внешних войн (Столетняя война 1337-1453) или для усмирения внутренних мятежей (Парижское восстание, Жакерия 1357-58 гг.).

Первое заседание Генеральных Штатов состоялось в апреле 1302 г. в Соборе Парижской Богоматери и состояло из тысячи делегатов: прелатов, легистов, баронов, представителей городов и капитулов, т.е. представителей всех трех сословий страны. Филипп IV Красивый (1285-1314) нуждался в дополнительной поддержке сословий для войны во Фландрии и в борьбе с папой Бонифацием VIII.

С XV в. депутаты выбирались в каждом бальяже - административном округе и утверждались провинциальными штатами.

Каждое сословие составляло свои наказы, передаваемые депутатам.

Чаще всего Генеральные Штаты собирались во время кризисных ситуаций (напр., во время Религиозных войн вт. пол. XVI в. ), когда их политическое значение возрастало, однако стать полноценным представительным и законодательным институтом им не удалось по причине разобщенности сословий и сильной центральной власти во Франции.

Последний созыв представителей трех сословий состоялся в 1789 г.: депутаты провозгласили себя Национальным Собранием, поддержав начавшуюся Французскую революцию.

Иллюстрация:

Генрих III на заседании Генеральных Штатов 1576 г. Гравюра XVI в.

Автор статьи: Шишкин В.В.