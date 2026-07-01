Генерaльные штaты в Нидерлaндах (нид. Staten-Generaal)

Генерáльные штáты в Нидерлáндах (нид. Staten-Generaal) — в Нидерландах исторических высшее сословно-представительное учреждение, созываемое при чрезвычайных обстоятельствах, главным образом для решения финансовых вопросов; законодательный орган Республики Соединенных провинций; парламент Королевства Нидерландов. Как органы сословного представительства — собрания сословий или штатов (нид. Statenvergaderingen) — начали формироваться в отдельных нидерландских областях в XIV в. Состояли из представителей дворянства, аристократии городов, а в церковных землях и в Геннегау, Фландрии и Брабанте, еще и духовенства. Г. ш., выражавшие интересы областей, объединенных под вла­стью герцогов Бургундских, впервые были созваны герцогом Филиппом Добрым 9 января 1464 в Брюгге. Главнейшей функцией Г. ш. было вотирование налогов. Впоследствии, при Габсбургах Г. ш. играли важную роль, заседания проходили в Брюсселе. В период Нидерландской революции XVI в. Г. ш. стали центром оппозиции испанскому режиму, а после отложения северных провинций и образования там самостоятельного государства — верховным органом Республики Соединенных провинций Нидерландов. Депутаты в Г. ш. избирались Провинциальными штатами. Каждая провинция имела один голос , «Генералитет­ские земли» представлены в них не были. В 1795 после завоевания Соединенных провинций Францией и установления там режима Батавской республики Г. ш. были ликвидированы. С 1814 Г. ш. — высший законодательный орган ( парламент ) Королевства Нидерландов, один из старейших в континентальной Европе. В своей нынешней форме существуют с 1956, когда поправкой к конституции численность членов Второй (нижней) палаты была установлена в 150 человек, а Первой (верхней) — в 75. Обе избираются на 4 года: Вторая палата — прямым голосованием, Первая — органами провинциального представительства (провинциальными штатами), созыв ее не совпадает со Второй палатой. Местопребывание Г. ш. — Гаага.

Лит.: Шатохина-Мордвинцева Г. А. Генеральные штаты Нидерландов в XVII—XIX веках // Новая и новейшая история . 2009. № 5. С. 100—114; Gosses I. H., Japikse N. Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland. ‘s-Gravenhage, 1947; Foc­kema Andreae S. J. De Nederlandse Staat onder de Republiek. Amsterdam, 1961; 500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden. Van statenvergadering tot volksvertegenwoordiging // Onder red. van S. J. Fockema Andreae en H. Hardenberg. Assen, 1964. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.