ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ШТАТЫ (НИДЕРЛАНДЫ)

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ШТАТЫ - высший орган сословного представительства в Нидерландах в XIV-XIX веках; парламент современного нидерландского государства.

Генеральные штаты на­ча­ли фор­ми­ро­вать­ся в отдельных ни­дерландских об­лас­тях в XIV веке. Со­стоя­ли из пред­ста­ви­те­лей дво­рян­ст­ва, пат­ри­циа­та, а в цер­ков­ных зем­лях так­же из ду­хо­вен­ст­ва. Генеральные штаты, пред­став­ляв­шие все ни­дерландские об­лас­ти, впер­вые бы­ли со­зва­ны гер­цо­гом Бур­гунд­ским Фи­лип­пом До­б­рым 09.01.1464 года в Брюг­ге.

Главная функ­ция Генеральных штатов - во­ти­ро­ва­ние на­ло­гов. В пе­ри­од Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века Генеральные штаты ста­ли цен­тром оп­по­зи­ции испанскому ре­жи­му; по­сле от­ло­же­ния северных про­вин­ций и об­ра­зо­ва­ния са­мо­сто­ятельного ни­дерландского го­су­дар­ст­ва - вер­хов­ный ор­ган рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций.

Де­пу­та­ты Генеральных штатов из­би­ра­лись про­винциальными шта­та­ми. Ка­ж­дая про­вин­ция име­ла 1 го­лос, «ге­не­ра­ли­тет­ские зем­ли» в Генеральных штатах пред­став­ле­ны не бы­ли. По­сле за­вое­ва­ния Со­еди­нён­ных про­вин­ций Фран­ци­ей в 1795 годы Генеральные штаты бы­ли рас­пу­ще­ны. С 1815 года Генеральные штаты - выс­ший за­ко­но­дательный ор­ган (двух­па­лат­ный пар­ла­мент) Ни­дерландского ко­ро­лев­ст­ва. В сво­ей ны­неш­ней фор­ме ни­дерландские Генеральные штаты су­ще­ст­ву­ют с 1956 года (смотрите Ни­дер­лан­ды ). Ме­сто­пре­бы­ва­ние Генеральных штатов - город Гаа­га.

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