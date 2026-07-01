ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ШТАТЫ (НИДЕРЛАНДЫ)
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ШТАТЫ - высший орган сословного представительства в Нидерландах в XIV-XIX веках; парламент современного нидерландского государства.
Генеральные штаты начали формироваться в отдельных нидерландских областях в XIV веке. Состояли из представителей дворянства, патрициата, а в церковных землях также из духовенства. Генеральные штаты, представлявшие все нидерландские области, впервые были созваны герцогом Бургундским Филиппом Добрым 09.01.1464 года в Брюгге.
Главная функция Генеральных штатов - вотирование налогов. В период Нидерландской революции XVI века Генеральные штаты стали центром оппозиции испанскому режиму; после отложения северных провинций и образования самостоятельного нидерландского государства - верховный орган республики Соединённых провинций.
Депутаты Генеральных штатов избирались провинциальными штатами. Каждая провинция имела 1 голос, «генералитетские земли» в Генеральных штатах представлены не были. После завоевания Соединённых провинций Францией в 1795 годы Генеральные штаты были распущены. С 1815 года Генеральные штаты - высший законодательный орган (двухпалатный парламент) Нидерландского королевства. В своей нынешней форме нидерландские Генеральные штаты существуют с 1956 года (смотрите Нидерланды). Местопребывание Генеральных штатов - город Гаага.