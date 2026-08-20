ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ШТАТЫ (ФРАНЦИЯ)
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ШТАТЫ - высший совещательный орган сословного представительства во Франции XIV-XVIII веков, один из важнейших институтов сословной монархии.
Генеральные штаты выделились из Королевского совета, в особых случаях заседавшего в расширенном составе, с участием представителей трёх сословий - духовенства, дворянства и городов (т. н. третьего сословия). Точная дата выделения генеральных штатов из Королевского совета неизвестна. Принято считать, что впервые они были созваны в 1302 году в разгар борьбы королевской власти за самостоятельность от папского престола в светских делах.
В последующем созывались в тех случаях, когда король нуждался в предварительном одобрении важных решений, затрагивавших общегосударственные интересы (предоставление финансовых субсидий, введение новых налогов, расходы на ведение войны и комплектование армии и т. д.). Отсюда нерегулярность их созыва - в 1302, 1308, 1312, 1317, 1355 годах и др.
Наибольшее влияние генеральные штаты приобрели в период Столетней войны 1337-1453 годов, сопровождавшейся глубокими социальными потрясениями (Парижское восстание 1357-1358 годов и Жакерия 1358 года), когда королевская власть была ослаблена и нуждалась в поддержке. В 1358 году генеральные штаты добились для себя права решать основные вопросы государственного управления (сбор налогов, финансовые расходы, контроль над государственным аппаратом и т. д.).
После 1359 года созывались всё реже - в 1420, 1439, 1468, 1484, 1506, 1560 годах и др. Созыву генеральных штатов короли стали предпочитать консультации в более узких рамках т. н. ассамблей нотаблей, состав которых комплектовался из тех же трёх сословий, но не путём свободных выборов, а по личному указанию монарха.
С укреплением королевской власти и становлением абсолютизма происходил упадок генеральных штатов как института сословной монархии. Некоторое оживление в деятельности генеральных штатов наблюдалось в период Религиозных (гугенотских) войн второй половины XVI веков - созывались в 1560, 1561, 1576, 1588, 1593 годах, а также в 1614 году.
После 175-летнего перерыва генеральные штаты были созваны Людовиком XVI 05.05.1789 года в условиях охватившего страну предреволюционного кризиса, однако их работа вскоре вышла за рамки установленного регламента. 17.06.1789 года депутаты третьего сословия объявили себя Национальным собранием, преобразованным 09.07.1789 года в Учредительное собрание - высший представительный и законодательный орган революционной Франции.