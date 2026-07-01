Генерaльная войсковaя канцелярия

Генерáльная войсковáя канце­ля́­рия — высшее военное и административное учреждение на Левобережной Украине с середины XVII в. до 1764. Создана по инициативе Богдана Хмельницкого в ходе восстания 1648—1654. Впервые упоминается в 1650. В ней было сосредоточено военное, административное, судебное и финансовое управление Гетманщиной. Рассматривались прошения казачьей старшины, составлялись универсалы ( приказы гетмана, имевшие приоритет над другими законодательными актами). В состав Г. в. к. входила вся генеральная старшина, кроме генерального судьи. Руководил Г. в. к. писарь, которому подчинялись войсковые канцеляристы. Располагалась Г. в. к. в резиденциях гетманов (Батурин, Гадяч, Чигирин, Глухов). В 1720 указом Петра I Г. в. к. лишена финансовых и судебных полномочий. С 1722 подведомственна Малороссийской коллегии . Воссоздавалась как орган гетманского управления в 1727—1734, 1750—1764. Была упразднена с ликвидацией гетманства в 1764.

Лит.: Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережноï Украïни кінця XVII — початку XVIII ст., Киïв, 1959; Яковлева Т. Г. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття, причини і початок Руïни. Киïв, 1998. А. А. Вершинин.